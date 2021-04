Teniški Alberto Tomba in njegovo skrivnostno dekle #video

Jannik Sinner je po mnenju mnogih teniških strokovnjakov nova teniška prihodnost. O njegovem talentu so prepričani tako Novak Đoković, prvi igralec sveta, kot tudi trenerja Ivan Ljubičić in Goran Ivanišević. Sinner se že nekaj časa dokazuje s svojim talentom in rezultati, veliko pozornosti pa je ne dolgo nazaj pritegnilo tudi njegovo dekle Maria Braccini. Italijanski teniški up, za katerega pravijo tudi, da je teniški Alberto Tomba, ima za seboj zanimivo življenjsko zgodbo.

Zaveda se, da ga na športni poti čaka še veliko dela. Foto: Guliverimage

Oče je kuhar, mama dela v strežbi

Jannik Sinner s svojimi teniški igrami že nekaj časa opozarja nase. Nazadnje je to storil na turnirju serije masters v Miamiju, ko mu je na zadnji stopnički malo zmanjkalo, da bi osvojil svoj prvi turnir serije masters. V finalu ga je premagal Poljak Hubert Hurkacz.

Jannik prihaja iz povprečne družine. Oče je šef kuhinje v eni izmed restavracij, mama pa dela v strežbi in kot sam pravi, je ravno od njiju prevzel delavnost in vztrajnost, ki je v vrhunskem tenisu še kako potrebna. V svoji kratki športni karieri je zmagal zaključni turnir mladih igralcev (#NextGenATP), v svoji vitrini ima že tudi dve zmagi na turnirjih serije ATP. Zaveda se, da ga na športni poti čaka še veliko dela. Po turnirju v Miamiju je dejal, bo potreboval še kar nekaj časa in dela, da bo lahko premagal koga iz velike trojice (Novak Đoković, Roger Federer in Rafael Nadal).

Perspektiven smučar in spomin na izgubljene smuči

Preden je postal vrhunski teniški igralec, je bil zelo perspektiven smučar, a se je pozneje odločil za lopar in rumeno žogico. Iz smučarskih časov se še zelo dobro spominja, kako je na eni izmed tekem izgubil smuči, potem ko je šel nekaj pojesti. "Še danes ne vem, kam so izginile. In tudi ne želim vedeti, ker je bila velika škoda. Zgodilo se je v Italiji na pomembni tekmi. Prišel sem na štart in smuči ni bilo več. Običajno imaš dva para smuči, tako da sem vzel druge, a takrat sem to težko sprejel," se spominja svojih tekmovalnih smučarskih dni.

V restavraciji ne more več plačat kosila in še vedno si napne lopar Foto: Guliverimage

Sinner velja za skromnega in delavnega igralca. S svojo vse večjo prepoznavnostjo je velikokrat v nerodnem položaju, ko v restavraciji ne more plačati računa. V kraju, iz katerega prihaja, se mu vse pogosteje dogaja, da lastniki restavracij ne želijo njegovega plačila. "Vedno želim plačati, ker je to zame znak spoštovanja do drugih ljudi. Vedno želim plačati, a mi tega ne dovolijo," je za ATP pred časom povedal trenutno 23. igralec sveta, ki včasih tudi sam stopi za štedilnik.

"Včasih kuham. Če sem v Monte Carlu in če kdo pride do mene, prijatelji ali moja punca, mi je v redu, če kaj skuham. Naredim preprosto kosilo, saj nisem kuhar. Nazadnje sem pripravil piščanca z zelenjavo, pred tem pa testenine s paradižnikovo omako," je marca za ATP pojasnjeval Sinner.

Zelo redko se dogaja, da si igralec takega kova še vedno sam napne svoj lopar. Običajno takrat, ko trenira v Monte Carlu. In kot pravi, mu gre kar dobro od rok, saj si lopar napne v 20 minutah. "To mi gre kar dobro od rok."

Jannik #Sinner has been dating the Italian model Maria Braccini since September 2020: "She knows tennis is my top priority. She knows what an athlete needs, she is very calm and doesn't put me pressure on me at all. You can have a love story even if you are a tennis player." pic.twitter.com/En4qcNNX85 — Luigi Gatto (@gigicat7_) March 30, 2021

Precej zanimanja je vzbudilo njegovo dekle

Pred kratkim je precej zanimanja vzbudilo njegovo dekle Maria Braccini. Mlad teniški igralec je pred kratkim potrdil, da je od septembra v zvezi z 21-letno Mario, ki je model in vplivnica na družbenih omrežjih. Na Instagramu ima Maria že več kot 50 tisoč sledilcev, drugih informacij o tem dekletu ni, saj ima zaseben profil. "Ve, kaj športnik potrebuje. Je zelo mirna in ne pritiska name. Lahko imate ljubezensko zgodbo, četudi ste teniški igralec," je nedavno povedal 188 centimetrov visok teniški igralec.

Novak Đoković ga zelo ceni. Foto: Guliverimage

Novak Đoković: Lahko postane eden najboljših igralcev sveta

Tudi on ima svoje idole v tenisu. In s svojimi uspehi je v zadnjem obdobju že vse srečal ali spoznal. In kdo ga je najbolj navdušil? "Zagotovo Rafa. Vedno, ko ga vidim, sem kar malce nervozen. Isto je z Rogerjem Federerjem. Vedno je nekaj posebnega, ko ga srečam."

O njem je z izbranimi besedami govoril tudi Novak Đoković, 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Nole meni, da je Sinner igralec, ki bi se lahko nekoč povzpel na sam vrh svetovnega tenisa. "Sinner ima zagotovo igro, ki je močna in zelo kakovostna. Lahko rečemo, da ima potencial, da postane eden najboljših igralcev sveta."

Foto: Guliverimage/Getty Images

Mladega Italijana zelo cenita Hrvata Goran Ivanišević in Ivan Ljubičić. Nekdaj vrhunska igralca, danes pa trenerja Novaka Đokovića in Rogerja Federerja.

"Gre za izjemni talent v tehničnem, psihološkem in tudi fizičnem smislu. Te tri stvari so zelo pomembne, če želite biti Alberto Tomba v tenisu. Po mojem mnenju gre korak za korakom in ve, kako trdo mora delati, če želi biti na vrhu," je lani decembra razlagal Ljubičić.

"Jannik Sinner je prihodnost. Zagotovo sodi med najboljših pet igralcev, morda tudi za številko ena svetovnega tenisa. Ne morem govoriti za toliko naprej. Neverjetno hitro napreduje in je pravi igralec," pa je povedal Ivanišević, zmagovalec Wimbledona leta 2001.