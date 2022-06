Đoković razkril, kaj si misli o profesionalnih kolesarjih

Srbski teniški igralec Novak Đoković, ki je na Odprtem prvenstvu Francije po štirih nizih priznal premoč Špancu Rafaelu Nadalu, si je z zanimanjem ogledal nekatere etape letošnje Dirke po Italiji, ki se je končala s prvo zmago avstralskega kolesarja. Na rožnati dirki je slavil Jai Hindley iz ekipe Bora - Hansgrohe.

Kolesarji na letošnjem Giru so v 19. etapi obiskali tudi Slovenijo. Skozi Posočje so se čez Kolovrat zapeljali na italijansko stran. Foto: Ana Kovač

Đoković je v nedavnem pogovoru za Eurosport priznal, da kolesarje občuduje. "Da, gledal sem Giro in občudoval te fante. Gre za izjemne športnike. Veste, toliko dirk, ki so daljše od 200 kilometrov, z zaključki navkreber ... Če sem povsem iskren, me najbolj čudi, kako se regenerirajo, to bi bilo res zanimivo vedeti," je dejal Nole.

"Še nikoli nisem imel priložnosti, da bi govoril s katerim od vrhunskih kolesarjev, s kolesarskim šampionom. Upam, da bom kdaj dočakal to priložnost. Zanima me, slišal sem namreč najrazličnejše zgodbe, da se morajo zbujati sredi noči in sesti na kolo, zato da poženejo kri po telesu, in da si ne morejo privoščiti spati vso noč. Ne vem, ali to drži ali ne, se mi pa zdi to kar malo ekstremno," se je čudil prvi lopar sveta.

Jai Hindley je prvi Avstralec, ki je zmagal v skupnem seštevku Gira. Foto: Reuters

Jai Hindley - prvi Avstralec, ki je dobil Giro

105. izvedba Dirke po Italiji je v 19. etapi zavila na slovensko ozemlje. Dirko je dobil Jai Hindley (Bora - Hhansgrohe), ki je v predzadnji etapi strl odpor Ekvadorka Richarda Carapaza (Ineos Grenadiers), edini slovenski kolesar, ki je dirko končal, Domen Novak (Bahrain-Victorious), izjemni pomočnik tretjeuvrščenega Mikela Lande, pa je Giro sklenil na 31. mestu.

Fotogalerija s slovenske trase Gira 2022 (foto: Ana Kovač)

