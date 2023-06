Đoković odkrito: Ljudje tega ne razumejo

Novak Đoković je v torek v četrtfinalu Roland Garrosa igral proti Rusu Karenu Hačanovu in se uvrstil v polfinale najprestižnejšega turnirja na pesku. Srb dvoboja ni najbolje začel, saj je uvodni niz izgubil, v nadaljevanju dvoboja pa dvignil raven igre in slavil s 3:1 v nizih.

"Ljudje, ki niso igrali tenisa in se niso ukvarjali s športom na visoki ravni, tega ne razumejo." Foto: Reuters

Mnogi so od Novaka Đokovića vajeni, da relativno zlahka odpravi svoje nasprotnike. Srbski zvezdnik je po dvoboju priznal, da ni bil pravi in da je šele proti koncu dvoboja našel dober ritem. Vseeno je opozoril, da vendarle ni tako preprosto vseskozi igrati vrhunskega tenisa.

"Ljudje pričakujejo, da boš dominiral vse življenje. To je nemogoče. Ljudje, ki niso igrali tenisa in se niso ukvarjali s športom na visoki ravni, tega ne razumejo. Vsi vse vedo. Če bi vedeli, bi bili tukaj, ampak niso. Veliko je dobrih igralcev. Zelo naporno in zahtevno je. Potrebnih je milijon ur treninga, da lahko prideš do polfinala turnirja za grand slam. Za kakšnega igralca je to vrhunec kariere. Sam sem velikokrat to dosegel, a to ne more biti samoumevno. Hočem in želim si še več," je povedal eden najboljših igralcev vseh časov.

Carlos Alcaraz bo nasprotnik Đokovića v polfinalu. Foto: Reuters

"Moral bo še veliko preveslati"

V polfinalu se obeta prava poslastica. Beograjčan se bo pomeril s Carlosom Alcarazom, trenutno prvim igralcem sveta. Nole o mladem Špancu govori z izbranimi besedami. Pravi, da igra zrel tenis in da je prvi favorit, a vseeno Rafaela Nadala in Rogerja Federerja še vedno postavlja v ospredje.

"Nima toliko izkušenj. Koliko mi bo to pomagalo, bomo videli. Pripravljen bom za morda najdaljši dvoboj na turnirju. Je igralec, ki vzbuja veliko pozornosti. Nadal in Federer sta vseeno Nadal in Federer. Tega se ne da primerjati, torej rivalstva z njima in rivalstva z Alcarazom. Moral bo še veliko preveslati, da bo dosegel te višine in ga bodo lahko primerjali z njima. S komerkoli igram, je to finale turnirja za grand slam. Igra se do zadnje kaplje znoja, moči in krvi. Ne vem, koliko priložnosti bom še imel v karieri, da se bom boril za velike lovorike. To dojemam kot veliko priložnost in dal bom vse od sebe," je na novinarski konferenci povedal 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

