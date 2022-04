Đoković je priznal, da ima za seboj težke mesece

Novak Đoković ima pred turnirjem v Monte Carlu za seboj le tri uradne dvoboje. Januarja letos je odletel v Avstralijo s prepričanjem, da bo lahko igral, čeprav se ni cepil proti bolezni covid-19. Na meji so ga zadržali mejni uradniki in po dveh ločenih sodnih postopkih so se avstralske oblasti odločile, da mora zapustiti Avstralijo. Zgodba je dobila svetovne razsežnosti, a na koncu je najkrajšo potegnil prav Đoković.

Novak Đoković v svoji ekipi nima več dolgoletnega trenerja Marjana Vajde. Foto: Guliverimage

Poskušam pustiti vse za seboj in iti naprej

Srbski teniški zvezdnik, ki se za zdaj ne namerava cepiti, je že pred časom dejal, da je za to pripravljen žrtvovati vse morebitne nove lovorike. Moral je izpustiti oba velika turnirja v ZDA – Indian Wells in Miami. ZDA so namreč zahtevale, da so udeleženci turnirja cepljeni. Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je zato letos igral le na turnirju v Dubaju, kjer se je prebil do četrtfinala.

"Pogrešam tekmovanja. Še vedno imam motivacijo, da igram na turneji, tekmujem z mladimi fanti in poskusim izzivati najboljše igralce na svetu ter se boriti za velike lovorike. Očitno je, da je zadnjih štiri ali pet mesecev zame predstavljalo velik psihičen in čustven izziv. Zdaj sem tukaj, poskušam pustiti vse za seboj in iti naprej," je na druženju z novinarji v Monte Carlu povedal Nole, ki dvoboja ni igral že 46 dni.

Novak Đoković je pred turnirjem opravil nekaj kakovostnih treningov.

Letos bo drugače, več ga bomo videli na rdečem pesku

Največje vprašanje je, kakšna je forma enega najboljših igralcev vseh časov in kako se bo v prihodnjih tednih odrezal na rdečem pesku. Beograjčan bo letos branil zmago na OP Francije, turnirju za grand slam. Lahko se pohvali z dvema zmagama v Monte Carlu, dvakrat pa je igral še v finalu. Tudi Nole priznava, da bo potreboval nekaj časa, da najde tekmovalni ritem, a je pripravljen na ta izziv.

"Za razliko od zadnjih let imam namen igrati celo sezono na pesku. Razumem, da verjetno sploh na začetku ne bom najboljši, sploh na začetku tega tedna. Še vedno preizkušam svoj 'motor' in gradim svojo igro. Očitno je, da mi bo to vzelo nekaj časa in dvobojev, da najdem igro, ki jo potrebujem. Roland Garros je glavni cilj v sezoni na pesku. Seveda si želim na vsakem turnirju dati vse od sebe."

Novak Đoković je turnir v Monte Carlu zmagal že dvakrat. Foto: Guliverimage

Ni pričakoval, da bo še vedno na prvem mestu

Čeprav v zadnjem času ni igral skoraj nič, Đoković še vedno ostaja na vrhu lestvice ATP. Za nekaj tednov ga je na vrhu zamenjal Daniil Medvedjev, a danes je zanj njegov že 365. teden na prvem mestu in je na dobri poti, da preseže legendarno Steffi Graf, ki drži rekord 377 tednov na prvem mestu.

"Vesel sem, da sem dosegel ta mejnik, čeprav nisem pričakoval, da bom zaradi neigranja še vedno številka ena. Očitno sem imel srečo in kolikor bo mogoče, bom poskušal ubraniti ta položaj," je še povedal 34-letni teniški igralec.

Kdo bo njegov prvi nasprotnik?

Novaka Đokovića bomo na igrišču videli v torek, ko bo v drugem krogu njegov nasprotnik Španec Alejandro Davidovich-Fokina, trenutno 45. igralec sveta.