Đokovićeva bivša na dan zasluži tudi po 30 tisoč evrov

Teniški zvezdnik Novak Đoković, ki je leta 2014 večno zvestobo obljubil Jeleni Ristić, s katero ima dva otroka, je pred tem prijateljeval s srbsko lepotico Lidijo Popović. Kot poroča srbski Blic, je Popovićeva, javnosti znana kot Lejdi Lee, zelo uspešna DJ-ka.

Na Instagramu ima 1,2 milijona sledilcev, za nastop pa zasluži tudi do 30 tisoč evrov. Kot poroča Blic, je pred epidemijo koronavirusa imela več kot 80 nastopov v tujini.

Popovićeva, ki je kličejo tudi srbska J. Lo., je v enem od intervjujev razkrila, kakšen je bil teniški zvezdnik v času njune zveze, ki ju je družila v najstniških letih.

"V najinem odnosu je bil vedno zelo pozoren in nasmejan, a to je bilo v obdobju, ko še ni imel toliko obveznosti, kot jih ima danes. Danes je breme, ki ga nosi kot uspešen moški v svetu športa, bistveno večje kot takrat. Nole nikakor ni copata, je velik džentelmen in zelo je družaben, takšnega vsaj ohranjam v spominu," mu je polaskala črnolasa lepotica, ki jo očitno še vedno zelo zanima šport. Prejšnji konec tedna so jo namreč opazili v Beogradu, kjer si je ogledala svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki. Tam je svoj pečat pustila tudi slovenska atletska zasedba z bronasto skakalko ob palici Tino Šutej na čelu.