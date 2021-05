Deset let se je boril in potem ugotovil, da je politika čuden svet

Novak Đoković, prvi teniški igralec sveta, je v nedavnem intervjuju razkril, da bi enkrat v življenju rad doštudiral in da ga politika ne zanima: "Deset let sem se boril, da imajo igralci svoj glas, in videl, da je politika čuden svet."

Želi si diplomirati. Foto: Guliverimage

Vedno je bil radoveden

O Novaku Đokoviću praktično vemo domala že vse, a v enem od zadnjih intervjujev je razkril, da bi enkrat v življenju rad diplomiral. Kot najstnik se zaradi nabito polnega urnika treningov ni mogel izobraževati, zato ima danes še toliko večjo željo po tem.

"To, da mi ni uspelo kot najstniku, me žalosti, čeprav sem zelo hvaležen za to, kar sem imel. Na koncu fakulteta ni samo za mlade, ampak jo lahko obiskuješ tudi po 40 letu. To je hiša znanja in jaz sem zelo radoveden. Tema, ki me najbolj zanima, je zdravje," je povedal Đoković, ki je v soboto praznoval 34. rojstni dan. Med drugim ga zanimata tudi starodavna civilizacija in arheologija.

"Nerad govorim o politiki, ampak kot nevtralni opazovalec menim, da smo pravo demokracijo izgubili že pred leti." Foto: Guliverimage

Nerad govori o politiki

Odločno pa je povedal, da ga politika ne zanima in da nima namena iti v politične vode. Đoković je bil že vključen v politiko v tenisu in ugotovil, da je politika čuden svet. "Ni mi všeč. To je umazan sistem. Ni mi všeč, kar vidim v skoraj vseh sodobnih državah. Bolj se mi zdi, da so to interesi velikih korporacij. Nerad govorim o politiki, ampak kot nevtralni opazovalec menim, da smo pravo demokracijo izgubili že pred leti. Zagotovo bom svoj državo podpiral tudi zunaj igrišč, imam interese tudi zunaj športa," je povedal Beograjčan.

Leta 2011 je izpolnil svoje večne sanje, Z ženo Jeleno želita biti čim boljša starša. Foto: Guliverimage

Nole je že nekaj časa oče sinu Stefanu in hčerki Tari. Vlogo starša vidi kot najtežje delo, po drugi strani pa mu je tudi v veliko veselje. "To je velika odgovornost, pri kateri se zdi, da rasteš kot oseba. Družina mi je vedno pomenila vse. Ko sem bil majhen, so me starši podpirali, žrtvovali so svoja življenja, da mi je leta 2011 uspelo. Zmagal sem Wimbledon in postal sem prvi igralec sveta. To so bile moje večne sanje. Ko sem postal oče, se je vse spremenilo. Danes nisem jaz prioriteta, ampak moja otroka. Ko nisem na igrišču, jima posvečam ves čas. Imam tudi druge projekte, ampak ti so drugotnega pomena," je še za italijansko La Stampo povedal Đoković.

Na domačem turnirju ima več psihološkega miru

Pred začetkom OP Francije, drugega letošnjega turnirja za grand slam, bo v kratkem času znova igral na domačem turnirju v Beogradu. "Na koncu mi je lepo, da bom dvakrat igral tukaj in sem lahko s svojo družino. V Parizu bom v hotelu, tukaj pa se lahko prosto gibljemo. Po daljšem času smo spet svobodni. V Srbiji se lahko normalno gibljemo, maske potrebujemo samo notri. Nismo v mehurčku, kar mi je všeč. Zaradi tega imam več psihološkega miru in lahko sem doma."

V Parizu na OP Francije ga zanima zmaga. Foto: Guliverimage

Zadnji turnir je igral na turnirju serije masters v Rimu, kjer je v finalu izgubil proti kralju peska, Rafaelu Nadalu. Kljub porazu je bil zadovoljen s tem, kako je igral. V soboto, pred nedeljskim finalom, je moral zaradi slabega vremena igrati dva dvoboja. Kljub temu mu je za nedeljski finale ostalo še dovolj moči. Kot je dejal, bi lahko igral še nekaj ur.

"Vse sem podredil temu, da bo vrhunec v Parizu. Dela se na določenih podrobnostih v igri, ki jih lahko popravim za Pariz. Tam bi rad zasijal. Gre za pesek, ki je zahteven. Zadovoljen sem s tem, kako trenutno igram, in upam, da bom tam lahko prišel do konca," je še na nedeljski novinarski konferenci povedal 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.