Tako jeznega še niso videli: Na koncu nas bodo še ubili #video

Nekateri menijo, da tako jeznega Rafela Nadala še niso videli, potem ko je na teniškem turnirju v Rimu zaradi katastrofalno slabo pripravljenega igrišča nerodno padel in utrpel nekaj odrgnin. Na drugi strani Novak Đoković ni iskal nobenih izgovorov za poraz. Tudi ne zaradi utrujenosti, katero so mnogi omenjali pred dvobojem.

"Mislim, da sem odigral dober turnir. Igral sem vedno bolje in na pesku sem našel pravi ritem." Foto: Guliverimage

V nedeljo je Rafael Nadal v finalu turnirja serije masters v Rimu po treh nizih premagal Novaka Đokovića, prvega igralca sveta (7:5, 1:6, 6:3). Dvoboj je poleg vrhunskega tenisa zaznamoval tudi grd padec Španca, ki se je še kako jezil nad organizatorji turnirja. Rafa se je nad stranskimi linijami pritoževal že v četrtfinalu, ko je igral proti Aleksandru Zverevu.

"Na koncu nas bodo še ubili"

"Neverjetno, kakšne so črte … Na koncu nas bodo še ubili," naj bi po padcu 34-letni Majorčan povedal glavnemu sodniku dvoboja. Nekateri so govorili, da tako besnega Nadala do zdaj še niso videli. Kako ne, saj bi lahko zaradi padca utrpel težko poškodbo, a je k sreči ostalo le pri odrgninah. Nad pripravo igrišča se je namreč pritoževal tudi Novak Đoković.

Majorčan je z deseto zmago v Rimu še enkrat več potrdil, zakaj je ga imenujejo kralj peska. S tem ostaja glavni favorit za zmago na OP Francije, kjer bo lovil že 14. zmago na pariškem pesku.

"Mislim, da sem odigral dober turnir. Igral sem vedno bolje in na pesku sem našel pravi ritem. To je bila zame pozitivna zmaga in tega sem zelo vesel. Neverjetno je, da imam še desetič to lovoriko v svojih rokah. Zdi se nemogoče, ampak meni je uspelo in sem vesel," je po zmagi povedal Nadal, ki se je zahvalil tudi vsem navijačem.

Jan Oblak in druščina so mu nekoliko pokvarili večer Rafael Nadal je znan kot velik ljubitelj nogometa in je velik navijač kluba Real Madrid. Špansko prvenstvo še ni odločeno, saj bo prvaka odločil zadnji krog. Rafa je takoj po dvoboju svojo ekipo vprašal, kako potekajo prvenstvene tekme. Ko je zvedel, ni bil najbolj navdušen. Atletico Madrid, kjer brani naš Jan Oblak, v španskem prvenstvu vodi s 83 točkami, Real Madrid jih ima na drugem mestu 81.

Novak Đoković ni iskal nobenih izgovorv. Foto: Guliverimage

Pri Đokoviću ni bila kriva utrujenost, pripravil se bo na pariški Rock'n'roll

Pred finalnim obračunom je bilo veliko govora o utrujenosti Novaka Đokovića. Ta je moral v soboto igrati dva dvoboja in zaradi tega na igrišču preživel veliko več časa kot njegov nasprotnik v finalu. Mnogi so ugibali, ali bodo Srba lahko dobro pripravili do finalnega obračuna. Đoković po porazu ni iskal nobenih izgovorov, prav tako se ni izgovarjal na utrujenost.

"Nisem čutil utrujenosti, lahko bi igral še nekaj ur. Zadnjih nekaj dni sem na pesku našel pravo igro. Zdaj moram nadaljevati s pripravami in da najdem pravo igro za Pariz (OP Francije). Za zdaj se mi zdi, da na pesku tako, kot sem si želel. Igral bom v Beogradu, nato bom pripravljen za Rock'n'roll v Parizu," je povedal prvi igralec sveta.

Najprej ga čaka nekaj počitka Foto: Guliverimage

Ta je še dejal, da v finalu ni izkoristil svojih priložnosti, a je vseeno igral tri ure zelo dobrega tenisa. "Nadal je bil v ključnih trenutkih boljši, ampak sem bil tudi jaz dober. Malo se bom spočil, potem pa se bom začel pripravljati za OP Srbije. Upam, da bo tudi tam občinstvo," je zaključil 33-letni Beograjčan.