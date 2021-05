Nadal po grdem padcu do desete zmage v Rimu

Zmagovalec prestižnega turnirja serije masters v Rimu je Rafael Nadal, potem ko je v finalu premagal Novaka Đokovića 7:5, 1:6, 6:3. Za Španca je to že deseta zmaga na tem turnirju in je dobra napoved pred OP Francije, kjer je Španec zmagal že 13-krat.

Finale, Rim



Rafael Nadal (Špa, 2) : Novak Đoković (Srb, 1) 7:5, 1:6, 6:3

Razen nekaj odrgnin Nadal ob padcu ni utrpel nobenih poškodb. Foto: Guliverimage

Že na začetku dvoboja je postalo zanimivo, ko je Đokoviću že v drugi igri uspel "break" in povedel z 2:0. Srbski teniški zvezdnik je v drugi igri izkoristil šele tretjo žogico za odvzem servisa. A prednost Đokovića ni trajala dolgo, saj je Nadal udaril nazaj že v naslednji igri in izničil "break" prednost, v četrti igri pa izenačil na 2:2.

V sedmi igri smo videli neroden padec Nadala, ki se je spotaknil ob linijsko črto. Španec je bil upravičeno besen, saj bi se lahko po nepotrebnem poškodoval. Glavnemu sodniku pa se je za slabe razmere na igrišču pritožil tudi Srb.

Do odločilnega preobrata v prvem nizu je prišlo v enajsti igri, ko je Majorčan še drugič v prvem nizu Đokoviću vzel servis in povedel s 6:5. Te prednosti ni izpustil in prvi niz dobil po eni uri in 15 minutah (7:5).

Nole za drugi niz porabil pičlih 43 minut

Uvodno igro drugega niza je Novak Đoković dobil suvereno in povedel z 1:0. V drugi igri je imel Beograjčan že vodstvo z 0:30. Rafa je za tem dobil štiri zaporedne točke in izenačil na 1:1. V četrti igri je Đoković še enkrat več povedel z 0:30. Pozneje si je priboril dve žogici za "break", izkoristil je prvo in povedel s 3:1. Prvi igralec sveta je v naslednji igri potrdil "break" in povedel s 4:1. A ni bilo še konec. Prvi igralec sveta je še enkrat udaril v šesti igri in povedel že s 5:1. Seveda, tega vodstva ni zapravil in drugi niz dobil po vsega 43 minutah.

V odločilnem nizu je odločila šesta igra

Tretji niz je odprl Rafa in tudi dobil uvodno igro. Že takoj na začetku odločilnega nizaj je bilo videti, da sta igralca nekoliko dvignila ritem igre.V uvodnih igrah sta oba igralca brez težav dobivala igre na svoj servis. V peti igri je zapretil Nole, ki si je priigral dve žogici za odvzem servisa, a se je Španec uspel izviti iz težav in povedel s 3:2. V šesti igri smo videli atomski tenis Nadala. Ta je Noletu brez izgubljene točke vzel servis in povedel s 4:2. V osmi igri je imel Nadal že prvo zaključno žogico za zmago. Novak se ni predal in znižal izid na 5:3. To mu je uspelo v deveti igri, ko je izkoristil prvo žogico in se po dveh urah in 50 minutah veselil desete zmage na rimskem pesku.

