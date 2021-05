In kaj bo Đoković počel po karieri?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković in življenje po karieri

Novak Đoković, ki trenutno igra na turnirju serije masters v Rimu, je spregovoril o svojem življenju po športni karieri. Kot je dejal, se mu zdi zelo pomembno, da se še naprej izobražuje, saj to vpliva na osebni razvoj.

"Učil se bom, ker mi je to vedno manjkalo." Foto: Guliverimage

Vedno se je želel učiti, in to mu je manjkalo

"Učenje nam ne daje samo znanja, ampak nam pomaga reševati situacije, s katerimi se v življenju spoprijemamo. Tenis mi je omogočil potovanja in pridobivanje igralnih veščin. A moja želja je, da nadaljujem učenjem po tem, ko se bom s tenisa umaknil. Učil se bom, saj mi je vedno primanjkovalo časa zanj. Zanima pa me vse, kar je povezano z zdravjem. Nutricizem, čustva in kako se dobro počutiti … Prav tako se želim čim več naučiti o zgodovini," je povedal Đoković, ki je moral zaradi profesionalnega tenisa pri približno 12 letih šolanje prekiniti.

Že pri petih letih je vedel, kaj si želi

V tenisu je skoraj že pravilo, da morajo igralci delati šolo na daljavo, nekateri pa izobraževanje postavijo na stran, če želijo uspeti v tem športu. Ob vsem tem pa je zelo pomembna tudi miselnost igralca, ki pri 33-letnem Beograjčanu nikoli ni bila "sporna".

"Že od nekdaj sem vedel, da želim biti najboljši. Pri petih letih sem sanjal, da bom zmagal na Wimbledonu. Pri tem so mi pomagali starši, ravno tako je bila tukaj Jelena Genčić, moja teniška mama. Vedno pravim, da me je ona naučila osnov tenisa. Vedno sem podpiral prijatelje, se ukvarjal z drugimi športi in spoznaval ljudi," je na novinarski konferenci povedal 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

V petek ga čaka težko delo. Foto: Gulliver/Getty Images

V petek ga v Rimu čaka nov, zelo zanimiv dvoboj. Nasproti mu bo stal Grk Stefanos Cicipas. Poznavalci tenisa menijo, da 33-letnega Beograjčana čaka težka naloga. S Cicipasom je do zdaj šestkrat igral, medsebojni izid v zmagah pa je 6:2 za Noleta. Prav tako pa bo to še ena velika preizkušnja za 22-letnega Grka.

"Đoković je tukaj že nekajkrat osvojil lovoriko. Zame je najbolj pomembno, da grem na igrišče in pokažem svoj najboljši tenis," je povedal Cicipas, ki se dobro zaveda, da je njegov nasprotnik vsestranski igralec. "On lahko enako dobro igra na vseh podlagah. Igrala sva že drug proti drugemu. Enkrat sva že igrala na Roland Garrosu. Naslednji dvoboj vidim kot priložnost, da igram bolje. Upam, da bom igral na ravni, kot letos igram in da mu bom predstavljal izziv."