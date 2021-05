Đoković že dolgo ni tako užival, Šapovalov namučil Nadala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković v Rimu stopnjuje svojo igro, saj se je v četrtfinale uvrstil po vsega eni uri in enajstih minutah. Igralca sta do zdaj nekajkrat skupaj trenirala, a to je bil njun prvi medsebojni uradni dvoboj. Nole je že na samem začetku pokazal, kdo je gospodar na igrišču, 21-letnemu Špancu pa je oddal le tri igre.

Foto: Guliverimage

"Mislim, da sem dobro igral. Bolje in na višji ravni kot v prejšnjem krogu. Na dobri poti sem in upam, da bo šlo samo še navzgor. Veliko je še stvari, ki jih moram popravit, a sem optimist," je povedal lanski zmagovalec turnirja v Rimu, ki se je razveselil gledalcev na tribunah.

"Lepo je bilo slišati aplavz. Pogrešal sem občinstvo, tako kot vsi preostali. Lepo je znova videti ljudi na tribunah. Užival sem in veselim se že naslednjega dvoboja", je še povedal 33-letni Beograjčan.

Serena Williams drugi teden v Parmi

Slovita ameriška teniška zvezdnica Serena Williams je po sredinem porazu v drugem krogu turnirja WTA v Rimu proti Argentinki Nadii Podoroski nekoliko spremenila svoje načrte in bo drugi teden nastopila na turnirju v Parmi, je danes potrdil njen trener Patrick Mouratoglou.

Serena Williams bo po hitrem izpadu v Rimu nastopila na turnirju v Parmi. Foto: Guliverimage/Getty Images

Po besedah francoskega teniškega strokovnjaka njegova varovanka potrebuje čim več dvobojev pred bližnjim odprtim prvenstvom Francije v Parizu, ki bo na sporedu med 30. majem in 13. junijem.

Williamsova bo na letošnjem Roland Garrosu skušala doseči 24. zmago na turnirjih za grand slam, v tem primeru bi se izenačila s slovito Avstralko Margaret Court.

Devetintridesetletna Američanka je zadnjo zmago na turnirjih za grand slam dosegla leta 2017, ko je osvojila odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu.

Nekdanja številka 1 na lestvici WTA je na najbolj slovitem turnirju na peščenih igriščih v Parizu zmagala v letih 2002, 2013 in 2015.