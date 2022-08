Đoković bo združil moči z rojaki, Nadal ne

Srbski kapetan Viktor Troicki je danes objavil spisek igralcev za nastope v skupini B, med njimi pa je tudi Đoković. Zmagovalec letošnjega Wimbledona, skupno pa 21 turnirjev za grand slam sicer zaradi pravil v zvezi z novim koronavirusom v ZDA še naprej čaka na dovoljenje za nastop na zadnjem turnirju velike četverice v New Yorku. Ta se bo začel 29. avgusta.

V srbski reprezentanci bodo poleg 35-letnega Beograjčana igrali še Miomir Kecmanović, Filip Krajinović, Laslo Đere in Dušan Lajović. V prvem delu tekmovanja jih v Valencii v skupini B čaka nastop proti Kanadi, Južni Koreji in Španiji.

Rafael Nadal bo septembrski del Davisovega pokala izpustil. Foto: Reuters

V izbrani vrsti slednje ne bo Nadala, ki se ta teden po poškodbi trebušne mišice vrača na igrišča na mastersu v Cincinnatiju. Zmagovalec 22 turnirjev velike četverice bo mesto prepustil ostalim in se osredotočil zgolj na nastop na OP ZDA. V španski ekipi bo prvi zvezdnik Carlos Alcaraz.

Nastop v Hamburgu v skupini C je že pred časom potrdil Nemec Alexander Zverev, danes pa je še uradno pristal na spisku kapetana selektorja Michaela Kohlmanna.

Dva dela

Letošnja izdaja tekmovanja bo razdeljena na dva dela. Prvi s po štirimi ekipami v vsaki skupini bo med 13. in 18. septembrom. V Bologni bodo v skupini A igrale reprezentance Hrvaške, Italije, Argentine in Švedske, v Hamburgu bodo poleg Nemčije dejavne še Francija, Belgija in Avstralija, v Glasgowu pa v okviru skupine D še ZDA, Velika Britanija, Kazahstan in Nizozemska.

Zaključni del, na katerega se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine, bo potekal na izpadanje, na sporedu pa bo v Malagi med 22. in 27. novembrom.