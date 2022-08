Zverev še upa, da bo nared do OP ZDA

Nemec Alexander Zverev se je na treninge vrnil šele v nedeljo. Poškodbo je utrpel v polfinalu Rolanda Garrosa proti Špancu Rafaelu Nadalu v začetku junija. "Seveda se bom skušal ustrezno pripraviti in igrati na odprtem prvenstvu ZDA, četudi bodo priprave zelo kratke. Če bi šlo za turnir na dva dobljena niza, bi lahko potrdil udeležbo, za dvoboje na tri dobljene nize pa bilo to še prehitro," je na novinarski konferenci v Hamburgu dejal Zverev.

Prejšnji teden je Zverev razkril, da ima sladkorno bolezen. Priznal je, da se je težko sprijaznil s svojim stanjem in da je to želel skriti pred svetom. Če se zaradi poškodbe olimpijski prvak na igrišča ne bo vrnil na odprtem prvenstvu ZDA, pa si to želi storiti 13. septembra, ko je na vrsti Davisov pokal, ravno v njegovem domačem Hamburgu. Zverev bo z Nemčijo v skupinskem delu igral proti Franciji, Belgiji in Avstraliji.