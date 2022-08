Šestintridesetletna podjetnica Jelena Đoković, žena srbskega teniškega zvezdnika Novaka Đokovića, se je na Twitterju zapletla v debato s profilom teniške revije. Razlog? Navzkrižna mnenja glede Đokovićevega necepljenega statusa proti covidu-19 in njegovimi prijavami na teniške turnirje, kjer zaradi svojega statusa sploh ne more nastopiti.

Jelena Đoković se je ostro odzvala na objavo administratorja revije Racquet Magazine, ki se je na Twitterju vprašal, zakaj se Đoković kar naprej prijavlja na turnirje v državah, kjer zaradi svojega statusa necepljene osebe ne more nastopiti, in mu očital, da očitno želi, da organizatorji turnirjev zaradi njega spremenijo svoja pravila.

Đokovićeva je revijo najprej sarkastično okrcala, češ da naj bi to bila mednarodna teniška publikacija, zraven pa označila še profil turneje ATP in enega od njihovih predstavnikov Nicolo Arzanija ter dodala nekaj emojijev, ki predstavljajo začudenje in sram.

Dodala je še, da je Novakova prijava na turnirje glede na trenutno veljavna teniška pravila in jakostno lestvico avtomatična in se pozanimala, kakšna je pravzaprav logika v ozadju prvotnega tvita.

Administrator profila Racquet magazine je vztrajal, da bi bilo najbolje, da se Đoković umakne z vseh turnirjev, kjer zaradi statusa necepljene osebe tako ali tako ne more tekmovati, namesto da čaka do zadnjega in to stori v zadnji minuti.

Novak Đoković nestrpno čaka na novice iz ZDA. Bo dobil zeleno luč za nastop na OP ZDA, ki se začne 29. avgusta? Foto: Reuters

"V tem trenutku je avtomatično uvrščen na turnir v Cincinnatiju (od 13. do 21. avgusta) in na US Open (29. avgust–11. september). Se bo glede na zavedanje, da ne želi spoštovati pravil umaknil, ali bo čakal do zadnje minute, tako kot je to storil v Montrealu? Ali pa bo mogoče to storil po žrebu tako kot na turnirju v Indian Wellsu?" je bil neumoren administrator omenjenega profila.

In tudi tu se še ni ustavil. "Ne želimo vas motiti v petek zvečer, a ker ste se ravno oglasili, bi bilo čudovito, če bi ga pripravili do tega, da bi svoje stališče zavzel s tem, da se umakne z omenjenih turnirjev, ne pa da ves teniški svet razpravlja o tem, da v naslednjih tednih ne bo dobil svoje priložnosti."

Tudi Đokovićeva se ni ustavila. Administratorju profila je zabrusila, da bi tudi oni morali zavzeti svoje stališče, in sicer s tem, da kot revija, specializirana za dogajanje v tenisu, pišejo o tenisu, in dodala, da je Novak že zavzel stališče. "Njegovo najpomembnejše stališče je, da je teniški šampion," jim je zabrusila.

Đoković stališča glede cepljenja ne namerava spreminjati

Đoković pri svojem stališču, da se ne cepi proti bolezni covid-19, vztraja naprej in ga ne namerava spreminjati, tudi če to pomeni, da se določenih turnirjev na more udeležiti. Odprto prvenstvo ZDA se bo začelo 29. avgusta in za zdaj nič ne kaže, da bi tam nastopil tudi Đoković, zmagovalec 21 turnirjev za grand slam. Petintridesetletni Srb je sicer javnosti sporočil, da se na turnir vseeno pripravlja. Zaradi prepovedi vstopa v Kanado, je moral odpovedati tudi nastop na turnirju v Montrealu, ki šteje za serijo Masters 100 in velja za enega od pripravljalnih tekmovanj za odprto prvenstvo ZDA.

Đoković je iz istega razloga moral izpustiti tudi OP Avstralije, je pa dobil zeleno luč za nastop v Wimbledonu, kjer je na koncu tudi zmagal. Četrtič zapored oz. sedmič v karieri.

