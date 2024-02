Slovenci po težkem boju ostali brez preobrata in obstanka

Slovenci so drugi dan dvoboja proti Kitajski sijajno začeli in izenačili na 2:2. Najprej sta bila v igri dvojic uspešna Sebastian Dominko in Križnik, s 6:3 in 6:4 sta ugnala navezo Bu Yunchaokete/Zhizhen Zhang po uri in osmih minutah igre.

V prvem nizu je odločil odvzem servisa v četrti igri, Slovenca sta povedla s 3:1 in za tem s 4:1, kar je zadostovalo za prvi niz. V drugem je nato slovenski par ubranil tri brejk žogice Kitajcev, v deveti igri pa sam odvzel servis in prišel do zmage.

Po prvi dobljeni točki Slovenije se je na igrišče proti Zhangu v posamičnem dvoboju podal Dominko. Dvajsetletni, komaj 1107. igralec na svetovni jakostni lestvici, je nadigral kitajskega tekmeca, ki zaseda 50. mesto na lestvici ATP, in ga po eni uri dvoboja ugnal s 6:3, 6:4.

Tudi tokrat je Dominko prvič odvzel servis tekmecu za vodstvo s 3:1 in za tem 4:1 za precej miren zaključek prvega niza. Drugi je bil bolj izenačen, odločila pa je deveta igra, ko je 20-letni Mariborčan Zhangu odvzel servis za vodstvo s 5:4.

Grega Žemlja Foto: Grega Valančič/Sportida

Križnik dobil prvi niz, Kitajec pa naslednja dva

Izbranca kapetana Grega Žemlje sta tako bila na pragu neverjetnega preobrata, da bi si priigrala obstanek v drugi svetovni skupini. Odločilno točko Sloveniji bi lahko v posamičnem dvoboju nato pridobil 18-letni Križnik.

Ta je v petek odigral komaj drugi dvoboj v slovenskem dresu, 1274. igralcu sveta pa je nasproti mreže v zaključnem boju na trdi podlagi stal 877. na svetu Yi Zhou. A prav tako 18-letni Kitajec je bil danes premočan po slabih dveh urah dvoboja. Križnik je prvi niz dobil s 7:5, naslednja dva sta pripadla Zhouju s 6:1 in 6:3.

V zadnjem dvoboju je bil še najbolj izenačen uvodni niz, Križnik je vmes povedel s 4:2, kljub dvojnemu izenačenju Zhouja pa ostal dovolj zbran za konec niza. A v drugem je mladi Kitajec zaigral veliko bolje in Slovencu oddal le eno igro. V tretjem nizu je za 3:2 prvi "brejknil" Zhou, ki je z novim odvzemom servisa tudi potrdil kitajsko zmago v zadnji igri.

Slovenija je tako s porazom nazadovala v tretji rang tekmovanja, ki poteka na regionalni ravni.