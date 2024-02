Slovencem na Kitajskem grozi izpad v nižji rang Davisovega pokala

Na uvodnem obračunu Davisovega pokala v Guangzhouju je 18-letni Matic Križnik pričakovano izgubil proti 50. igralcu sveta Zhizhen Zhangu z 0:6 in 2:6. Ta je dvoboj dobil v 64 minutah. Križnik je odigral komaj drugi posamični dvoboj v slovenskem dresu.

"Začel sem precej nervozno, po nekaj igrah pa sem malo začutil igro. Težko je bilo priti v ritem, ker je tekmec toliko bolj kakovosten in je res dobro igral. V drugem nizu sem se malo uigral, prišel do kakšne priložnosti, a je bil tekmec enostavno premočen. Drugače pa je bila to zame res dobra izkušnja," je dejal Križnik in dodal: "Mislim, da bom lahko na tem gradil in se izboljšal."

Dominko: Imel sem priložnost, a je žal nisem izkoristil

Sebastian Dominko je izgubil dvoboj proti kitajskemu predstavniku po več kot dveh urah. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Nato je 18-letni Yi Zhou premagal dve leti starejšega Sebastiana Dominka, ki se je proti lanskemu tretjemu mladincu na svetu upiral več kot dve uri, a je na koncu kitajski tekmec slavil s 7:5, 6:7 (3) in 6:3.

"Kaj naj rečem? Razočaran sem po prvi tekmi, imel sem priložnost, a je žal nisem izkoristil. Tekma je bila dobra borba, ampak igra bi lahko bila na višji ravni," je po dvoboju povedal Dominko.

Kot je uvodni dan ocenil kapetan Grega Žemlja, se ekipi prvi dan ni izšlo. "Prva tekma, ki je bila relativno enosmerna, če poleg same uvrstitve na svetovni lestvici obeh igralcev dodamo še neko nervozo, saj je Matic igral prvo tekmo v živo. Potem je rezultat pač takšen. V drugi tekmi pa je imel Sebastian v vseh treh nizih priložnosti, da bi iztržil kaj več, ampak v ključnih trenutkih ni bil dovolj kakovosten, da bi lahko premagal tekmeca," je dejal Žemlja.

Glede sobotne igre dvojic se bo kapetan še posvetoval z obema igralcema, v kakšnem stanju sta, ter kaj se dogaja z Blažem Rolo: "Po večernem sestanku bomo poskušali potegniti najboljšo potezo in jutri vsaj začeti s prvo točko."

Bo Blaž Rola nared za sobotni nastop v dvojicah? Foto: Vid Ponikvar

Reprezentančni boj na trdi podlagi za obstanek se bo končal v soboto.

V igri dvojic sta za Slovenijo prijavljena Blaž Rola in kapetan Grega Žemlja, ki je zasedel mesto četrtega igralca, potem ko na Kitajsko zaradi zapletov z vizo ni prišel Bor Artnak.

V primeru poraza bo Slovenija nazadovala v tretji rang tekmovanja, ki poteka na regionalni ravni.