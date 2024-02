Kitajci so ga presenetili

Tekmec 20-letnega Sebastiana Dominka pa bo nekoliko presenetljivo 18-letni Yi Zhou, ki je bil lani tretji mladinec na svetu. Presenetljivo zato, ker je poleg Zhanga na lestvici ATP pred njim kar 16 kitajskih igralcev. V igri dvojic sta za Slovenijo prijavljena Blaž Rola in kapetan Grega Žemlja, ki je zasedel mesto 4. igralca potem, ko na Kitajsko zaradi zapletov z vizo ni prišel Bor Artnak.

"Mi se bomo v vsakem primeru prilagodili tej spremembi"

“Moram reči, da so me Kitajci kar malce presenetili z izborom igralcev. Predvsem tu mislim na drugega igralca. Težko ocenim njegovo igro, predvsem pa ne vem, ali ga bodo pred samo tekmo zamenjali. Mi se bomo v vsakem primeru prilagodili tej spremembi. Moram pa še enkrat poudariti, da je organizacija na zelo visokem nivoju. Teniški kompleks je odličen, res uživamo tu, zato komaj čakamo na začetek dvoboja. Upam, da bo na tribunah veliko navijačev,” je dejal kapetan in igralec Grega Žemlja.

Matic Križnik Foto: Vid Ponikvar

“Na Kitajskem se res dobro počutimo. Organizacija je zelo dobra. Kot ekipa se zelo veselimo nastopa za Slovenijo. Tudi sam komaj čakam na svoj dvoboj. Upam, da bo veliko gledalcev. To bo zelo dobra izkušnja zame. Boril se bom do konca in dal vse od sebe,” je dejal Matic Križnik. Zanj bo to šele drugi posamični dvoboj v slovenskem dresu.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

“Večino treningov smo opravili. Lahko smo zadovoljni z opravljenim delom. Razmere so zelo dobre, to velja tudi za igrišča. Vse je res dobro urejeno. Mi smo pripravljeni za jutri. Veselim se nastopa na velikem teniškem stadionu,” je po žrebu dejal Dominko, ki ima za seboj le tri posamične dvoboje v Davisovem pokalu.

Kitajska ima trenutno enega igralca v prvi stoterici lestvice ATP, Zhizhen Zhang je na 50. mestu. Yibing Wu je 118., Juncheng Shang je 141., Yunchaokete Bu je 173, Yi Zhou pa 877. Prvi dvoboj se bo začel ob 4. uri zjutraj po slovenskem času. V primeru zmage bo Slovenija obstala v drugi svetovni skupini, ob porazu pa bo nazadovala v tretji rang tekmovanja, ki poteka na regionalni ravni.