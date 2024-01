Tenisači na misijo nemogoče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija, ki je septembra doma izgubila proti Luksemburgu z 2:3, je na žrebu dobila najtežjega možnega tekmeca. Kitajska, ki je nazadovala v 2. svetovno skupino, ker v času pandemije koronavirusa ni tekmovala, ima trenutno enega igralca v prvi stoterici lestvice ATP - Zhizhen Zhang je na 54. mestu, še trije pa so uvrščeni do 170. mesta. Pri Sloveniji je Blaž Rola na 444. mestu, Bor Artnak je 527., Sebastian Dominko 1104. in Matic Križnik 1272.

Kapetan Grega Žemlja se zaveda, da je pred reprezentanco praktično misija nemogoče, zato želi iz tega dvoboja potegniti čim več izkušenj za prihodnje. "Kitajska je nesporna favoritinja, mi pa se želimo tam predstaviti v čim boljši luči in dobiti izkušnje, ki nam bodo pomagale na prihodnjih tekmah," je na novinarski konferenci povedal Žemlja.

Foto: Nebojša Tejić/STA Njegovi izbranci so trenutno na različnih koncih sveta. Blaž Rola, ki je konec novembra operiral koleno, se pripravlja v Portorožu, Bor Artnak nastopa na turnirju v Indian Wellsu, Sebastian Dominko je na univerzi Notre Dame v ZDA, Matic Križnik pa se je kot edini udeležil druženja z novinarji v Ljubljani. Povedal je, da se veseli dvoboja in da je pripravljen nastopiti, če mu bo kapetan dal priložnost.

O postavi za dvoboja drugega in tretjega februarja se bo Grega Žemlja odločil šele v Guangzhouju, saj nima natančnega uvida v trenutno stanje reprezentantov. Najbolj verjetno je, da bosta glede na zdravstveno stanje Role igrala Artnak in Dominko.

V primeru zmage bo Slovenija obstala v drugi svetovni skupini, ob porazu pa bo nazadovala v tretji rang tekmovanja, ki poteka na regionalni ravni.