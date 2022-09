Danes milijonarka, nekoč pa ji je morala opremo šivati mama

Marije Šarapove, nekdanje prve igralke sveta, ni treba prav posebej predstavljati, saj je bila dolga leta v vrhu ženskega tenisa in je bila kar nekaj časa najbolje plačana športnica. Danes 35-letna Rusinja je bila že v zelo rosnih najstniških letih zanimiva za sponzorje. Že pri enajstih letih je podpisala prvo pogodbo z znamko Nike.

Že kot zelo mlada je podpisala prvo pogodbo, pri 17 letih pa je že osvojila Wimbledon. Foto: Guliverimage/Getty Images

Najprej je dobivala le prevelika oblačila

Takrat Nike še ni imel kolekcije za otroke, zato je Šarapova dobivala le oblačila za odrasle. Na srečo je njena mama našla način, da je športno opremo prilagodila tako, da jo je lahko takrat šele 11-letna Marija nosila.

"To je bila zelo majhna pogodba in bila sem še mladinka. Bila sem stara 11 let in če pogledam nazaj, se mi zdi precej noro," je uvodoma za The CMO Podcast povedala Šarapova. "Dobila sem brezplačna oblačila, v katerih sem kar lebdela. Bila so mi prevelika. Niso imeli kolekcije za otroke, zato je moja mama razrezala in zašila tako, da mi je bilo prav."

Foto: Reuters

Nekaj let pozneje je dobila malo resnejšo pogodbo. Podpisala je sodelovanje, vredno med 25 in 50 tisoč dolarjev, kar je takrat pomenilo veliko denarja. "To mi je pomagalo pri potovanjih in naložbah, ki jih je morala igralka narediti. Za opremo, treninge in za stroške očeta, ki je potoval z menoj," je razlagala petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam.

Bila je velik magnet za sponzorje

Po prvi zmagi v Wimbledonu, kjer je zmagala kot 17-letno dekle, in ko je postala prva igralka sveta, je postala ena od najzanimivejših športnic za sponzorje, saj je postala ena od najbolj tržno zanimivih igralk v zgodovini tenisa.

Po njenih stopinjah gre Emma Raducanu Zdi se, da gre po njenih stopinjah mlada, šele 19-letna Emma Raducanu. Britanka je od lani, ko je senzacionalno osvojila OP ZDA, podpisala kar nekaj zelo donosnih pogodb. Eden izmed menedžerjev jo je celo označil za "dekle za milijardo evrov". A Emma, ki je ta teden izpadla v drugem krogu turnirja v Portorožu, ne najde prave forme in nima pravih rezultatov.

Dopinška afera

Marca 2016 je kot strela z jasnega udarilo, da je Marija Šarapova padla na dopinškem testu. Ta afera je precej vplivala na njeno športno kariero. Šarapova je vseeno prevzela odgovornost, stopila pred medije in razkrila svojo napako, ki je pretresla športni svet. Bila pa je tudi na velikem udaru kritik. Do nje so bili kritični tudi nekatere igralke in igralci.

Marija Šarapova se zelo dobro znajde v poslovnem svetu. Foto: Gulliver/Getty Images

Zelo dobro se je znašla tudi v poslovnih vodah

Ena od najbolj prepoznavnih športnic, ki je pred kratkim postala mamica, se zelo dobro znajde v poslovnih vodah. Leta 2020 je napovedala konec kariere in bila je dovolj zrela, da je še v času športnega udejstvovanja našla pravo mero med profesionalno teniško kariero in poslovnim delom. Danes je v poslovnih vodah že zelo izkušena, kar se vidi tudi pri njenih poslovnih odločitvah, pri tem pa zelo dobro uporablja svoje ime.