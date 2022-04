"Kot majhna deklica je bila neškodljiva"

Teniški trener Gabe Jaramillo je kmalu spoznal, da je Marija Šarapova zelo posebna igralka. Ko je takrat kot mlada deklica prišla na akademijo Nicka Bollettierija, je Jaramillo menil, da gre za zelo zaprto osebo, a z veliko samozavesti. Prav tako je pri takrat devetletnici spoznal, da ima miselnost zmagovalca.

Pri vsega 17 letih je zmagala na turnirju v Wimbledonu. Foto: Guliverimage/Getty Images

Bila je samozavestna

"Videti je bila kot neškodljiva deklica, dokler ni v roke prijela loparja. Takrat je pokazala svojo zmagovalno miselnost. Žogico je udarjala z veliko samozavesti. Marija je bila vedno samozavestno dekle, bila pa je zelo introvertirana. S svojim zaupanjem, ki ga je imela, je lahko dosegala uspehe," je za Sportskeeda povedal Gabe Jaramillo.

Sibirska tigrica, kot so jo tudi imenovali v njeni športni karieri, je osvojila 36 turnirskih lovorik, od tega pet turnirjev za grand slam. Kar nekaj let je veljala za najbolje plačano športnico na svetu, saj je skozi leta znala graditi svojo podobo in znamko.

Zloglasna dopinška afera

Njeno skoraj popolno podobo je leta 2016 skazila zloglasna dopinška afera. Šarapova je na testu padla zaradi zdravila meldonium. Zdravilo je jemala vse od leta 2006, vendar so ga v tisti sezoni uvrstili na seznam prepovedanih živil, česar ni vedela in za kar je prevzela vso odgovornost.

"Padla sem na dopinškem testu in za to prevzemam vso odgovornost," je na prvem srečanju z novinarji povedala Šarapova, ki je prestižni turnir v Wimbledonu osvojila pri vsega 17 letih. "Zdravilo sem jemala zadnjih deset let, vendar je letos s 1. januarjem postalo prepovedana snov, in tega nisem vedela," se je branila visokorasla Rusinja.

Leta 2020 se je odločila, da je dovolj

Leta 2020 se je zaradi poškodb odločila končati svojo športno pot. "Kako za seboj pustiti edino življenje, ki sem ga poznala? Kako oditi stran od igrišč, na katerih sem trenirala že kot majhna deklica? Igro, ki jo imam rada. Ena vam prinese neizrazite solze, druga neizprosne radosti. Šport, v katerem najdeš družino in si skupaj z oboževalci več kot 28 let. Nova sem v tem, zato, prosim, oprosti mi. Tenis – poslavljam se," je zapisala v reviji Vogue.

Marija Šarapova se zelo dobro znajde v poslovnem svetu. Foto: Getty Images

Danes je uspešna podjetnica

Ena najbolj prepoznavnih športnic na svetu se danes več kot uspešno znajde tudi v poslovnih vodah. Zdi se, da je vsaka njena poteza dobro premišljena. Veliko vrhunskih športnikov se ob prehodu iz profesionalnega športa znajde v težavah, saj padejo iz vsakodnevne športne rutine. Nekateri celo postanejo depresivni in se nikakor ne znajdejo v novem življenju. In kako se je ob tem prehodu znašla Rusinja?

Glede na to, da je bila vrhunska teniška igralka, se visokorasla lepotica dobro znajde tudi v poslovnih vodah. Bila je dovolj zrela, da je še v času športne kariere našla pravo mero med profesionalno teniško kariero in poslom. Danes je v poslovnih vodah že zelo izkušena, kar se vidi tudi pri njenih poslovnih odločitvah, pri čemer zelo dobro uporablja svoje ime.