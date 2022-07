Šarapova postala mamica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja ruska teniška zvezdnica Marija Šarapova je prvič postala mama, poročajo tuje tiskovne agencije, med njimi tudi hrvaška Hina in srbski Tanjug. Novico o rojstvu sina Theodora je 35-letna Rusinja sporočila na družbenih omrežjih.

Petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam je od decembra 2020 zaročena z britanskim poslovnežem Alexandrom Gilkesom. "Najlepše, izzivov polno ter nasploh največje darilo, ki bi si ga naša mala družina lahko želela," je zapisala Šarapova na Instagramu.

V karieri je nekdanja zvezdnica osvojila vse štiri grand slame. Enkrat je bila najboljša v Melbournu, dvakrat v Parizu, po enkrat pa še v Wimbledonu in New Yorku. Skupno je osvojila 36 turnirjev na najvišji ravni in z denarnimi nagradami zaslužila nekaj manj kot 39 milijonov evrov.

Upokojila se je konec februarja 2020.