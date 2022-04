Nekdanje dekle slovenskega košarkarja Saše Vujačića je na Instagramu, kjer jo spremlja več kot štiri milijone oboževalcev, objavilo fotografijo s plaže, na kateri pozira v zgornjem delu kopalk in kaže na zaobljeni trebušček.

Novico o nosečnosti je objavila 19. aprila, prav na dan, ko je praznovala 35. rojstni dan, zato ni čudno, da se je v zapisu poleg fotografije navezala na rojstnodnevno torto. "Uživanje rojstnodnevne torte za dva je od nekdaj moja posebnost," je zapisala v šaljivem tonu.

Petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam, ki je lopar uradno postavila v kot leta 2020, svojega prvega otroka pričakuje z zaročencem, britanskim milijonarjem Alexandrom Gilkesom, nekdanjim možem najboljše prijateljice Meghan Markle Mishe Nonoo in tesnim prijateljem britanskega princa Williama.

Šarapova s svojim zaročencem, britanskim milijonarjem Alexandrom Gilkesom. Foto: Guliverimage

Rusinja, ki javno poziva k zbiranju pomoči za Ukrajino

Šarapova je ena redkih ruskih športnic, ki je javno obsodila rusko invazijo na Ukrajino in se zavzela za pomoč žrtvam vojne. Sama je sredstva donirala organizaciji Save the Children, ki si prizadeva zagotoviti hrano, vodo in pomoč za tiste, ki to potrebujejo.

"Prosim, pridružite se mi in tudi vi prispevajte. Molim za MIR in vsem prizadetim pošiljam ljubezen in podporo," je na družbenih omrežjih zapisala nekdanja ruska zvezdnica.

