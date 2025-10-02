Coco brez težav v polfinale

Na turnirjih serije 1000 v Šanghaju in Pekingu so bili odigrani novi obračuni, ki so postregli z zanimivimi razpleti.

V moški konkurenci so v Šanghaju v 1. krogu med drugim napredovali Nuno Borges, Kamil Majchrzak in Benjamin Bonzi, dvoboja pa sta se končala s predajo tekmovalcev.

V Pekingu pa je med dekleti v četrtfinalu Coco Gauff, druga nosilka turnrirja, premagala Nemko Evo Lys. Slavila je v dveh nizov s 6:3 in 6:4.

* Izidi:

* Šanghaj, ATP 1000 (7,9 milijona evrov):

- 1. krog:

Dalibor Svrčina (Češ) - Wu Yibing (Kit) 7-5, 0-0, predaja;

Nuno Borges (Por) - Botic van de Zandschulp (Niz) 7:6 (5), 7:6 (5);

Kamil Majchrzak (Pol) - Ethan Quinn (ZDA) 6:3, 6:4;

Camilo Ugo (Arg) - Terence Atmane (Fra) 4-4, predaja;

Christopher O'Connell (Avs) - Damir Džumhur (BiH) 6:2, 6;4;

Francisco Comesana (Arg) - Ugo Blanchet (Fra) 6:4, 6:2;

Benjamin Bonzi (Fra) - Reilly Opelka (ZDA) 7:6 (2), 6:4;

Jenson Brooksby (ZDA) - James Trotter (Jap) 7:6 (2), 6:1;. * Peking, WTA 1000 (7,6 milijona evrov):

- četrtfinale:

Coco Gauff (ZDA/2) - Eva Lys (Nem) 6:3, 6:4

