Avtor:
STA

Četrtek,
2. 10. 2025,
11.44

Osveženo pred

21 minut

teniški globus

Teniški globus, 2. oktober

Coco brez težav v polfinale

Avtor:
STA

Coco Gauff | Coco Gauff se je brez težav uvrstila v polfinale. | Foto Reuters

Coco Gauff se je brez težav uvrstila v polfinale.

Foto: Reuters

Na turnirjih serije 1000 v Šanghaju in Pekingu so bili odigrani novi obračuni, ki so postregli z zanimivimi razpleti.

V moški konkurenci so v Šanghaju v 1. krogu med drugim napredovali Nuno Borges, Kamil Majchrzak in Benjamin Bonzi, dvoboja pa sta se končala s predajo tekmovalcev.

V Pekingu pa je med dekleti v četrtfinalu Coco Gauff, druga nosilka turnrirja, premagala Nemko Evo Lys. Slavila je v dveh nizov s 6:3 in 6:4.

* Izidi:
* Šanghaj, ATP 1000 (7,9 milijona evrov):
- 1. krog:
Dalibor Svrčina (Češ) - Wu Yibing (Kit) 7-5, 0-0, predaja;
Nuno Borges (Por) - Botic van de Zandschulp (Niz) 7:6 (5), 7:6 (5);
Kamil Majchrzak (Pol) - Ethan Quinn (ZDA) 6:3, 6:4;
Camilo Ugo (Arg) - Terence Atmane (Fra) 4-4, predaja;
Christopher O'Connell (Avs) - Damir Džumhur (BiH) 6:2, 6;4;
Francisco Comesana (Arg) - Ugo Blanchet (Fra) 6:4, 6:2;
Benjamin Bonzi (Fra) - Reilly Opelka (ZDA) 7:6 (2), 6:4;
Jenson Brooksby (ZDA) - James Trotter (Jap) 7:6 (2), 6:1;.

* Peking, WTA 1000 (7,6 milijona evrov):
- četrtfinale:
Coco Gauff (ZDA/2) - Eva Lys (Nem) 6:3, 6:4

