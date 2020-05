Češke teniške zvezdnice pozdravile veselo novico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Češka teniška zveza je v nedeljo objavila, da bo med 26. in 28. majem organizirala turnir v Pragi. Na njem bodo nastopili največji domači zvezdniki tenisa, med njimi tudi dvakratna zmagovalka Wimbledona Petra Kvitova in številka tri ženskega tenisa Karolina Pliškova.

Na turnirju bodo nastopili zgolj češki igralci in igralke, tiskovni predstavnik turnirja Karel Tejkal pa je ob tem dejal, da so turnir organizirali za vse igralce, ki v času pandemije novega koronavirusa ne smejo potovati iz države ter trenirati, kot so tega vajeni.

"Osem igralcev bo igralo na igrišču s trdo podlago, osem pa na pesku," je ob tem pristavil direktor turnirja David Trunda. Konkurenca bo vsekakor večja med ženskami, ki se po upokojitvi Tomaša Berdycha lahko pohvalijo z višjimi uvrstitvami na lestvici WTA.

Kvitova komaj čaka

Petro Kvitovo zanima, v kakšni teniški formi je sredi pandemije koronavirusa. Foto: Gulliver/Getty Images Na turnirju bodo predvidoma nastopile Karolina Pliškova, trenutno tretja igralka sveta, Petra Kvitova (12. na lestvici WTA), Karolina Muchova (26.) in Barbora Strycova (31.). Vsi igralci bodo na turnirju nastopili le v primeru, da bodo zdravi.

"Nestrpno čakam, da zaigram na kakšnem turnirju po tako dolgem premoru," je povedala Kvitova in dodala, da jo zanima, v kakšni formi bo nastopila na praškem turnirju.

Z organizacijo turnirja bodo pridobili sredstva, ki jih bomo namenili pomoči potrebnim v boju z novim koronavirusom, ki je na Češkem terjal 270 žrtev.

Mednarodni turnirji pod okrilji krovnih zvez so sicer odpovedani do 13. julija, nekaj največjih teniških dogodkov, med njimi tudi peščeni grand slam na igriščih Rolanda Garrosa, pa so prestavljeni na jesen.