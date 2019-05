Če želite katerega od teh gospodov, morate plačate tudi milijon dolarjev

Precej odkrit glede tega je bil Marcel Hunze, direktor turnirja v Hertogenboschu na Nizozemskem. Ta je povedal, da nekateri turnirji dejansko nimajo toliko denarja, da bi lahko izpolnili zahteve nekaterih igralcev. Ti namreč želijo precej visoke zneske denarja.

"Če bi nekega dne Federer, Nadal in Đoković želeli igrati v Hertogenboschu ..." Foto: Gulliver/Getty Images

"Igralci včasih zahtevajo preveč in mi jim povemo, da toliko enostavno nimamo. Včasih nas razumejo, včasih ne in to je vse del igre. Seveda ob tem ne smemo pozabiti, da je njihova prisotnost dodana vrednost za turnir. Tudi kar se tiče sponzorjev. Vedno se najdejo sredstva za veliko trojico (Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Đoković op. p.), če bi želeli priti v Hertogenbosch.

"Če bi nekega dne Federer, Nadal in Đoković želeli igrati v Hertogenboschu, oni po navadi zahtevajo od 800 tisoč do milijon dolarjev (od 700 tisoč do 900 tisoč evrov) , bi jih zagotovo pripeljali. Našli bi rešitev, ampak vseeno je vse odvisno od njih in ne od nas," je povedal direktor turnirja.

"Ni veliko igralcev, ki bi vas osebno poklicali." Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković ga je presenetil s klicem

Hunz je med drugim povedal anekdoto povezano z Novakom Đokovićem, ko je moral zaradi poškodbe odpovedati turnir. Zazvonil mi je telefon, ko sem se vračal v hotel. Klical me je Novak in se opravičil, da zaradi poškodbe ne more nastopiti na turnirju in ni mi zaželel dober turnir."

"Ni veliko igralcev, ki bi vas osebno poklicali. Po navadi vas pokliče agent ali pa ta pokliče ATP. Osebni klic igralcev se ne dogajajo pogosto, ampak Novak je eden redkih, ki je to storil," je še povedal Hunz.