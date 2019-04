Pri marsikom bi se že prižigali alarmi ...

Številke kažejo, da je za Rafaela Nadala letošnja sezona najslabša po letu 2004, ko je imel šele 17 let. Rafa v letošnji sezoni ni osvojil še nobene turnirske zmage. Na pesku, ki je njegova najljubša podlaga, je odigral dva turnirja, a obakrat končal v polfinalu. V Monte Carlu ga je premagal Fabio Fognini, v Barceloni pa ga je na kolena spravil Dominc Thiem.

Pri marsikaterem vrhunskem igralcu bi se ob takšni sezoni prižigali alarmi, a pri Nadalu je položaj drugačen. Foto: Gulliver/Getty Images

Pred tem je igral na trdi podlagi. V Indian Wellsu je moral zaradi poškodbe dvoboj celo predati (igrati bi moral proti Rogerju Federerju, op. p.), potem ko ga je v finalu OP Avstralije z igrišča odpihnil Novak Đoković. Naslednji turnir ga čaka v Madridu, kjer je slavil že petkrat. Pri marsikaterem vrhunskem igralcu bi se ob takšni sezoni prižigali alarmi, a pri Nadalu je položaj drugačen.

Porazi na pesku so pri Nadalu zelo redki. Lani je na rdečem pesku zmagal na 26 dvobojih od 27 (če upoštevamo še Davisov pokal, op. p.). Kralj peska, kot ga imenujejo, je povedal, da ga je poraz v Monte Carlu bolj prizadel kot zadnji v Barceloni.

"So porazi, ki te bolijo, in so porazi, ki ti pomagajo. In v Barceloni je bil ravno tak, ki mi je pomagal. Že dolgo se nisem tako dobro počutil na pesku. To je bil zame najboljši dvoboj, odkar se je začela sezona na pesku," je po porazu proti Thiemu povedal Nadal.

Tudi on je samo človek. Foto: Gulliver/Getty Images

Zaradi slabega servisa je manj samozavesten

Vzrok za nekoliko slabšo igro bi lahko iskali v njegovih poškodbah. Lani je izpustil kar enajst od dvanajstih turnirjev na trdi podlagi. V zadnjih letih je imel veliko težav s koleni, lani novembra pa je moral celo na manjšo operacijo gležnja.

Čeprav je eden najboljših igralcev v zgodovini tega športa, je tudi on samo človek. Očitno je, da prekinitve zaradi poškodb vplivajo na njegovo igro. V zadnjem času mu servis ne gre najbolje, kar je priznal tudi sam. V polfinalnem dvoboju v Barceloni z Dominicom Thiemom je imel izjemno slab odstotek servisa, zaradi česar je bil manj samozavesten.

Temelji so pravi Kljub porazom se na igrišču dobro počuti. Foto: Gulliver/Getty Images

Čeprav drugi igralec sveta v zadnjem času nima najboljših rezultatov, je prepričan, da je na pravi poti. Ta del sezone je zanj najpomembnejši, saj brani veliko točk. V Monte Carlu je izgubil 500 točk, v Barceloni pa 320. Kljub temu je še vedno na drugem mestu svetovne lestvice.

"Mislim, da sem postavil prave temelje za naprej, potem ko je bilo pred nekaj dnevi vse veliko bolj zapleteno. Spet sem užival v tenisu in izgubil proti enemu izmed najboljših igralcev. Konkurenčen sem bil do konca dvoboja, a odigrati moram več dvobojev, da bi lahko zmagal," je še povedal 32-letni teniški igralec, ki ga kmalu čaka turnir serije masters v Madridu.