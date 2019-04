Bomo priča eni največjih vrnitev v športu?

Andy Murray se je letos januarja v Melbournu zlomil. Foto: Gulliver/Getty Images

Nekdanji najboljši teniški igralec sveta je na letošnjem OP Avstralije nepričakovano sklical novinarsko konferenco in povedal, da se umika z igrišč in da si želi, da bi nazadnje igral v Wimbledonu, kjer je dvakrat tudi zmagal. Ni pa izključil možnosti, da je turnir v Melbournu verjetno njegov zadnji.

A kot zdaj kaže, je pred njim svetlejša športna prihodnost. Murray je šel znova na operacijo kolka in kot kaže, je njegovo zdravstveno stanje veliko boljše. Pred kratkim je že na medmrežju zaokrožil posnetek, kako je ob steno udarjal žogico.

Danes uživa življenje

"Žogico sem udarjal z mesta, vendar nisem delal še nobenega gibanja. Ne čutim nobenega pritiska, da bi se moral vrniti. Bom videl, kaj se bo dogajalo. Če mi bo telo dopustilo, bom poskusil," je uvodoma za BBC povedal Murray, ki je bil na londonskem maratonu uradni štarter. Škot je pozneje dodal: "Kolk je zares v dobrem stanju in ne čutim nobene bolečine. Samo nekoliko sem še šibek po operaciji. Sem brez bolečine in uživam življenje."

"Dejali so mu, da ne sme pretiravati s treningi." Foto: Guliver/Getty Images

Mama pravi, da je še prezgodaj

Judy Murray, njegova mama, je prav tako optimistična glede vrnitve mlajšega sina. Judy je namreč zelo vpeta v teniško kariero sinov, saj je bila tudi sama nekdaj igralka, danes pa je trenerka. Pred dnevi je razkrila, da je tudi Murray optimističen.

"Malo je še zgodaj in počakati moramo, kaj se bo zgodilo. Glede vrnitve na igrišče je tudi on previdno optimističen. Morda se bo to zgodilo poleti. Dejali so mu, da ne sme pretiravati s treningi, kar pomeni, da tri mesece ne sme teči in udarjati žogice, je pa že žogico udarjal z mesta," je v sredo povedala Judy.

Andy Murray je šel po OP Avstralije znova na operacijo kolka in stanje se je izboljšalo. Foto: Instagram

Do zdaj ni uspelo še nobenemu v posamični konkurenci

Trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam si želi, da bi igral že v Wimbledonu, vendar v tekmovanju dvojic, saj bi tam manj obremenjeval kolk.

Po operaciji kolka se je do zdaj uspelo vrniti Američani Bobu Brynu, odličnemu igralcu v dvojicah, medtem ko v posamični konkurenci v tenisu tega še nismo videli. Če bi to uspelo 31-letnemu Škotu, bi bilo to nekaj izjemnega.