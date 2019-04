Andy Murray se vrača na teniška igrišča

Organizatorji londonskega turnirja so v petek objavili seznam enajstih igralcev, ki bodo letos poskušali osvojiti turnirsko zmago. Med njimi so Grk Stefanos Tsitsipas, Hrvat Marin Čilić, Bolgar Grigor Dimitrov in Švicar Stan Wawrinka, na seznamu pa se je znašel tudi Murray. Organizatorji so imela igralcev objavili na Twitterju in poleg vsakega zapisali emotikon, Škotu so pripisali prekrižana prsta.

Enaintridesetletni Murray je nazadnje igral januarja na odprtem prvenstvu Avstralije, ko je izgubil v prvem krogu proti Špancu Robertu Bautisti. Konec januarja je prestal operacijo kolka, po kateri je dejal, da ne čuti več bolečin, ki so mu preprečevale uspeh na igriščih. Pred tem je omenjal željo, da bi kariero zaključil na sveti travi v Wimbledonu, a bi se to zdaj utegnilo spremeniti, zlasti, če bo povratek na teniška igrišča uspešen.

Turnir v Quennu bo potekal med 17. in 23. junijem.