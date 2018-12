Serena Williams in Andy Murray se vračata v Avstraliji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška teniška igralka Serena Williams in Britanec Andy Murray se bosta na veliko sceno vrnila na odprtem prvenstvu Avstralije, ki bo med 14. in 27. januarjem prihodnje leto, so danes sporočili organizatorji turnirja za grand slam v Melbournu.