Andy Murray: To je začetek #video

Na letošnjem prvem turnirju za grand slam – OP Avstralije – smo lahko pri Andyju Murrayju videli veliko čustev, ko je napovedal slovo od profesionalnega tenisa in v solzah razlagal, da bi bil lahko turnir v Melbournu njegov zadnji.

Andy Murray je prve udarce po operaciji naredil na steni

A kot je zdaj videti, so njegovi dnevi po drugi operaciji veliko bolj optimistični, saj je po drugi operaciji kolka prvič prijel za lopar in ob videu zapisal: "To je začetek."

Trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam je na tiskovni konferenci povedal, da bi svojo kariero končal na znamenitem Wimbledonu, kjer je dobil dve od svojih treh lovorik s turnirjev za grand slam. Škot je marca povedal, da nima bolečin in da so njegove možnosti za nastop na sveti travi manjše od 50 odstotkov.

Po vseh uspehih ne čuti pritiska, da bi se moral vrniti

Poleg tega je še razkril, da ni pod nobenim pritiskom, da bi moral nadaljevati kariero, medtem ko je na turnirjih serije ATP osvojil 45 lovorik, od tega pa ima tudi dve zlati olimpijski medalji.

Andy Murray je na lestvici ATP trenutno na 214. mestu, zadnji dvoboj pa je igral 14. januarja, ko je v prvem krogu OP Avstralije po petih nizih izgubil proti Špancu Robertu Bautisti Agutu.