Đoković: Ne skrivam, da sem šel skozi zelo čustveno obdobje, ki še traja

Prvi igralec sveta v zadnjih tednih ni pokazal svojega najboljšega tenisa. V Indian Wellsu se je poslovil po drugem dvoboju, v Miamiju je turnir končal v osmini finala. Mnogi so čakali, kaj bo naredil v Monte Carlu, kjer živi že zadnjih nekaj let. Tam ni prišel dlje od četrtfinala, precej prahu pa je znova dvignil Pepe Imaz, guru, ki ga je spremljal v njegovi loži.

"Ko ljudje nečesa ne vedo, začnejo špekulirati." Foto: Gulliver/Getty Images

Srbski zvezdnik je že takoj po porazu povedal, da Imaz ni del njegove ekipe in da njegov trener Marjan Vajda od njega ni zahteval, da mora Imaza odsloviti.

"Ko ljudje nečesa ne vedo, začnejo špekulirati. In ko začnete špekulirati, se razvijajo razne zgodbe in ljudje jim začnejo verjeti. Vedno se trudim, da povem resnico. Ne skrivam tega, da sem šel skozi zelo čustveno obdobje, ki še traja. Ko se nekaj zgodi v zasebnem življenju, mnogi mislijo, da je vzrok Pepe, trener ali kar koli drugega, vendar ni nič od tega. Vedno sem se trudil, da sem bil obkrožen z ljudmi, ki mi lahko pomagajo postati boljša oseba."

Meni, da danes ljudi preveč razvrščajo

Pred časom, ko je bil v kriznem rezultatskem obdobju, se je veliko govorilo o njegovi prehrani, da je presuh za največje napore. Zelo odkrito je o tem spregovorila tudi Martina Navratilova, nekdanja vrhunska teniška igralka.

"Nisem vegan in tudi glutenu se ne izogibam. Sem oseba, ki se trudi, da je kakovostno hrano in gleda, kaj vnese vase. Ljudje preveč kritizirajo vegane. Ne maram tega, da človeka sodite po tem, kaj poje. Žal smo postali družba, ki ljudi rada razvršča."

"Včasih izgubim nadzor nad sabo, vpijem in mečem lopar ..." Foto: Gulliver/Getty Images

"Morda mislite, da je to zame le posel"

Beograjčan je v svoji karieri osvojil vse. S svojimi uspehi je zaslužil toliko, da so on in njegova družina priskrbljeni do konca življenja. Kot je povedal, tenis igra zato, ker v njem še vedno uživa.

"Tenis je moj največji zaveznik in moj največji nasprotnik. Na teniškem igrišču izkusim vzpone in padce. Včasih izgubim nadzor nad sabo, vpijem in mečem lopar. A pokažem tudi pozitivna čustva. Uživam na terenu, ker mi omogoča, da rastem. Morda mislite, da je to zame le posel. Nimam nobenih obveznosti in ne igram zaradi denarja. Moj cilj je, da sem vse boljši," je še za francoski L'Équipe povedal 15-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.