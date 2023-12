Po štirih letih se vrača v posebnim povabilom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Triintridesetletnica se je po OP Avstralije leta 2020 upokojila in si ustvarila družino, a se je avgusta vrnila na turnejo v Montrealu.

Mati dveh otrok je na OP ZDA odigrala svoj prvi grand Slam po treh letih in se uvrstila med šestnajsterico.

"Na Melbourne imam toliko čudovitih spominov in zmaga na OP Avstralije je seveda vrhunec moje kariere," je dejala Danka, ki je leta 2018 v finalu premagala Romunko Simono Halep.

V Avstraliji se počuti izjemno dobro

"Očitno je to turnir, na katerem se počutim izjemno udobno. Rada imam žoge, obožujem igrišče in obožujem navijače. Resnično sem hvaležna vsem za 'wild card' in priložnost, da januarja znova tekmujem v Melbournu," je dodala nekdanja številka 1, ki je zdaj 242. na svetovni lestvici.

Wozniacki namerava na prvi letošnji grand slam pripeljati dveletno Olivio in enoletnega Jamesa iz baze v Miamiju, ki si jo deli z možem, nekdanjim zvezdnikom lige NBA Davidom Leejem.

Odprto prvenstvo Avstralije bo od 14. do 28. januarja, naslova pa bosta branila Belorusinja Arina Sabalenka in Srb Novak Đoković.