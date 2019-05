Brez skrbi, s Petrom Kauzerjem ni nič narobe #video

Peter Kauzer je tudi na tem evropskem prvenstvu znova v igri za medaljo in spada v ožji krog favoritov. Če upoštevamo, da mu tukajšnja proga zelo ustreza, ob dobri vožnji rezultat ne bi smel izostati. Tako je pred časom sam napovedal tudi Peter, ki komaj čaka, da se vse skupaj začne.

"Jaz tukaj vedno uživam v veslanju. Zdaj se je pokazalo še sonce, tako da že komaj čakam, da se vse skupaj začne ter da se vsi skupaj borimo po najboljši močeh in prikažemo šov na vodi," so bile pred petkovimi kvalifikacijami uvodne besede našega vrhunskega kajakaša.

Ni razloga za paniko

Pred dnevi je njegov oče in hkrati trener na družbenih omrežja zapisal: "Treningi po planu z manjšo poškodbo …" Ljubitelje kajaka in navijače Petra Kauzerja je zaskrbelo, kaj se dogaja s 35-letnim Hrastničanom, ki ni več najmlajšimi, tako da bi bila lahko vsaka poškodba zanj moteča. Srebrni olimpijec jih je na uvodni dan pomiril.

"Pravzaprav ni nič hudega, moj oče dela iz muhe slona (smeh, op. p.). Malo me je uščipnilo v vratu. Imel sem nekaj težav in dva dni sem malo težje veslal. Malo se že poznajo leta, ampak ni razloga za paniko in to ne more biti noben izgovor. Tekmovalci so štartali že s hujšimi težavami in lahko normalno tekmovali. Vsaj vem, da sem živ, če me kaj boli," se je na svoj račun pošalil Kauzer.

Foto: Nina Jelenc

Vsem tekmovalcem je nagajal tudi nekoliko visok vodostaj, saj je bil zadnji del proge "zalit", tako da tam niso mogli trenirati. "Res je, voda je bila nekoliko višja, ampak zdaj se je vse normaliziralo. Nimamo kaj. Vsa Evropa je bila maja v dežju, tudi temperature niso bile najprijetnejše. Ta konec tedna napovedujejo zelo lepo vreme, tako da lahko pričakujemo tudi lepo tekmo," je še dejal naš sogovornik in dodal, da je v pravi formi.