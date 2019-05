Po končanem študiju se je Eva le odločila in naredila veliko spremembo

Eva Terčelj je že nekaj časa stalna članica slovenske ženske reprezentance v kajaku in kanuju na divjih vodah. Ljubljančanka se je odločila, da bo to leto vso energijo vložila v šport. Pred tem je bilo to nemogoče, saj je veliko časa posvečala študiju. Evo kvalifikacije na evropskem prvenstvu v Pauju čakajo v četrtek, takrat bodo nastopili tudi kanuisti.

Foto: Sportida

Eva spada med tiste športnice, ki veliko dajo na izobrazbo. V svoji karieri ima nekaj velikih uspehov. Med drugim ima tudi zmago na svetovnem pokalu, medtem ko ji na največjih tekmah še ni uspel veliki met. Leta 2012 je nastopila tudi na olimpijskih igrah v Londonu, kjer je zasedla 13. mesto. Sedemindvajsetletna Ljubljančanka je lani končala študij arhitekture in se je zdaj povsem posvetila športu.

"Fino je, ko končaš neko lepo obdobje. Vedno težje je bilo usklajevati šolo in šport. Vendarle deliš čas, energijo in pozornost na dve po svoje zahtevni področji. Konec študija je bil zame zagotovo razbremenitev. Predvsem zato, ker sem se odločila, da eno sezono poskušam vse vložiti v šport. Vse skupaj je veliko lažje in tudi regeneracija je veliko boljša."

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Z novim trenerjem sta se ujela, a rezultate je treba pokazati tudi na tekmah

Da bi naredila še korak naprej, je zamenjala tudi trenerja, kar je za tekmovalca lahko tvegan korak. Tekmovalec in trener po navadi potrebujeta kar nekaj časa, da se ujameta. Ljubljanska kajakašica je prepričana, da je vsaka sprememba po svoje dobra. V svojo ekipo je povabila Jerneja Abramiča, nekdanjega vrhunskega kajakaša, ki je dolga leta delal v tujini.

"Sprememba te zbudi iz nekih vzorcev. Menim, da moraš zavestno delati in veliko razmišljati. Sama sem si želela spremeniti stvari. Pri sebi sem ugotovila, da se mi ponavljajo stvari, ki mi onemogočajo zares dobre rezultate. Na vsake toliko časa mi je uspel kakšen, a mislim, da je bila ta sprememba prava določitev. Z Jernejem (Abaramičem, op. p.) sva se zelo dobro ujela, dobro sodelujeva in vedno znova mi postavlja nove izzive, ki me spodbujajo, da napredujem. Trenutno sem zadovoljna, a to je treba pokazati tudi na tekmah."

Foto: Nina Jelenc

Savšek po operaciji kolena vseeno računa na finale

Če je Evo Terčelj v zadnjih letih nekoliko omejeval študij, se je Benjamin Savšek, slovenski kanuist, ubadal s povsem drugimi težavami. Beni, kot ga kličejo, je namreč v najbolj neprimernem obdobju začutil bolečino v kolenu. Moral je iti na operacijo in izgubil mesec in pol treninga v čolnu. "Škoda, ker sem izgubil to obdobje, ampak sem vesel, da se na vodi znova dobro počutim," je uvodoma povedal 32-letni kanuist, ki priznava, da še ni na vrhuncu forme, a računa, da bo v Franciji že pravi. Temu primerni so tudi njegovi cilji.

"Merim na finale, tam se bom boril za najvišja mesta. To je moja želja in zato grem tudi tja. Zadovoljen sem s treningi, ki sem jih opravljal doma. 14 dni sem bil na pripravah v Franciji, kjer sem poskušal vse nadoknaditi in pozabiti na poškodbo. Zdaj sem osredotočen le na nadaljevanje sezone," je razlagal zadnja leta naš najboljši slovenski kanuist, ki ima na francoski Pau zelo lepe spomine.

Še kako dobro se spominja leta 2017 Benjamin Savšek ima na Pau lepe spomine. Leta 2017 je tam postal svetovni prvak. Foto: Nina Jelenc

"Res je, tam sem osvojil naslov svetovnega prvaka, ampak evropsko prvenstvo je povsem nova tekma. V finalu bodo znova odločale malenkosti. Treba bo biti osredotočen na lasten nastop. Poskušal bom pokazati svojo najboljšo vožnjo oziroma vožnje stopnjevati od kvalifikacij do finala," je povedal Savšek, ki se je leta 2015 že veselil naslov evropskega prvaka.