Peter Kauzer: Bil sem mlad in neumen

V kajaku in kanuju na divjih vodah je pred vrati novo veliko tekmovanje. V francoskem Pauju se v četrtek začenja evropsko prvenstvo in tam bo še enkrat več tudi Peter Kauzer, eden najboljših kajakašev na svetu. To leto Kauzer brani naslov evropskega prvaka iz Prage.

Peter Kauzer je s svojimi 34 leti eden najbolj izkušenih tekmovalcev, ki je še vedno v samem vrhu. Hrastničan je svojo prvo posamično medaljo na evropskem prvenstvu dosegel že pred 14 leti v domačem Tacnu, ko je bil leta 2005 drugi.

"Obrnilo se je že kar nekaj sezon. Za mano so lepi uspehi in trudim se, da bi bili pred mano še lepši. Generacije se menjajo, jaz pa sem še kar tukaj, kar me popolnoma nič ne moti. Še vedno sem motiviran, še vedno imam željo po dokazovanju. Dokler bom imel to željo, bom vztrajal."

Peter Kauzer je že 15. leto zapored član slovenske reprezentance, sicer pa je skupno slovenske barve branil v 16 sezonah. Čeprav je za njim že ogromno število velikih tekmovanj, še vedno čuti tisto tekmovalno draž.

"Na štartu, sploh na večjih tekmah, se še vedno zavedam, zakaj sem delal, zakaj sem tukaj in kaj moram narediti. Še vedno je prisotna pozitivna nervoza. Razlika je v tem, da sem danes veliko bolj umirjen kot pred 16 leti. Če se lahko tako izrazim … Bil sem mlad in neumen. Rinil sem z glavo skozi zid, čeprav mi ne bi bilo treba. Včasih se sprašujem, kako bi bilo, če bi imel pred 16 leti razmišljanje, kot ga imam danes. Verjetno bi bil še kakšen rezultat več. Vsakdo mora v svoji karieri odrasti. Eni prej, drugi pozneje. Na koncu je pomembno, da se nekaj naučiš," je povedal Kauzer, ki je letos že na izbirnih tekmah za slovensko reprezentanco pokazal, da je hiter.

Lani je presenetil še samega sebe

Peter bo letos na progi v Pauju branil naslov evropskega prvaka. Na tej progi je vedno rad veslal, dosegal dobre rezultate, zmagoval in delal tudi napake. Rad poudari, da mu je proga zelo domača, zato ima tudi tokrat visoka pričakovanja.

"V primeru, da naredim svojo vožnjo in ne bo medalje, bom zelo razočaran. V tem primeru bo treba nekaj spremeniti. Za zdaj se zavedam, da če naredim svojo vožnjo, lahko še vedno zmagam. Najbolj sem samega sebe presenetil lani v Pragi. Če sem iskren, sem lani meril na medaljo, ne pa na zlato. Vsi vemo, kako je v Pragi. Tam so po navadi Čehi nepremagljivi. Naredil sem svojo vožnjo in očitno je bilo to dovolj. Torej, če sem lahko na progi, ki mi ne ustreza, najhitrejši, zakaj potem ne bi bil še na tistih progah, ki so mi pisane na kožo."

Kakšen evro zasluži tudi z oblikovanjem čolnov Foto: Grega Valančič / Sportida

Kapsl, kot nekateri rečejo Kauzerju, se je skozi vsa ta leta že dobro uveljavil v kajakaškem športu. Polega tega, da dosega rezultate, mu je pomembno, da ima takšno opremo, kot si jo želi, in da zaupa materialu. V vseh letih udejstvovanja je oblikoval že več modelov čolna in od tega zasluži tudi kakšen evro. Njegov zadnji model se imenuje Salto 3.

"Seveda je odvisno, kako popularen je ta čoln in koliko se prodaja. Kolikor mi je uspelo videti, je kar veliko tekmovalcev stari model čolna zamenjalo za novega. S tega vidika je dobro, da sem sodeloval še pri enem modelu čolna. Prvi model, ki sem ga naredil pri svojem proizvajalcu, je bil takrat res hit (Kapsl 1, Kapsl 2). Pozneje smo nekoliko zašli s poti, ta model pa je znova dober," je še pred odhodom na evropsko prvenstvo povedal srebrni olimpijec iz Ria de Janeira.