Peter Kauzer: Če bom odpeljal svojo vožnjo … #video

Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju na divjih vodah je za letošnjo sezono že znana in večjih presenečenj ni. Počitka ne bodo imeli, saj jih že kmalu čakajo prva velika tekmovanja. Peter Kauzer, prvo ime naše reprezentance, je bil glede svojih napovedi znova odkrit.

Zelo kmalu bo pestro za spustaše na divjih vodah, saj jih od 14. do 18 maja čaka domače evropsko prvenstvo na Soči. Sprinterji na mirnih vodah kmalu čaka tekma svetovnega pokala, slalomisti pa bodo konec meseca odpotovali na evropsko prvenstvo v francoski Pau.

Na Pau ima še najlepše spomin kanuist Benjamin Savšek, ko je leta 2017 tam postal svetovni prvak. Na tej moderni progi pa zelo uživa tudi naš najboljši kajakaš Peter Kauzer. Ta namreč letos s Prage brani naslov evropskega prvaka, v igri za visoka mesta pa so tudi drugi tekmovalci. Nikoli ne smemo odpisati kajakašici Urše Kragelj in Eve Terčelj, ki sta že večkrat dokazali, da sodita v sam vrh ženskega kajaka.

Kauzer: Važno je, da se dobro počutim

"Znova bom napadal naslov evropskega prvaka na progi, ki meni zelo leži. Čeprav so jo nekoliko spremenili, mislim, da so osnovne stvari ostale iste. Tam sem se vedno dobro počutil in odkar so tam naredili progo, sem vedno užival," je povedal srebrni olimpijec iz Ria de Janeira.

Odkar je Eva Terčelj končala s študijem, se lažje posveča športu. Foto: Sportida

Iz primeža študija se je lani uspela izmakniti Eva Terčelj, ljubljanska kajakašica, ki je diplomsko nalogo spravila pod streho in se lahko po dolgem času lahko znova povsem posveti kajaku na divjih vodah. Eva je nekaj sprememb naredil tudi v svoji ekipi.

"Zmeraj je potrebno iskati svoje rezerve in kje se lahko še izboljšaš. Samo pripravljalno obdobje je bilo zaradi menjave trenerja in menjave stila življenja, potem ko sem končala študij, drugačno. Trenutno sem zadovoljna s svojo formo, ampak nam je ostalo še dva oziroma tri tedne do evropskega prvenstva in v tem času nameravam napredovati. Želim si čim bolje tekmovati.

Nejc Žnidarčič je pred domačim EP zelo dobro razpoložen. Foto: Nina Jelenc

Spustaši želijo doma dominirati

Naslednji teden bo zelo pesto tudi na bregovih reke Soče. Tam se bodo za evropske naslove udarili najboljši spustaši na divjih vodah, kjer imamo kar nekaj kandidatov za zmago. Eden izmed njih je zagotovo Nejc Žnidarčič, ki je bil že lani svetovni prvak v šprintu. Velike upe pa v slovenski reprezentanci polagajo tudi na kanuista Blaža Cofa in kajakaš Simona Ovna, ki je lani v klasičnem spustu osvojil naslov svetovnega prvaka.

"Zmeraj je lepo tekmovati doma, sploh na Soči, kjer sem odrasel. Tam sem vedno dosegal dobre uspehe in komaj že čakam, da se vse skupaj začne. Nekoliko še čakamo na vreme. Od samega vodostaja je namreč odvisno, kje bomo imeli štart. Ne glede na to mislim, da imamo vsi kar visoke cilje. Že do zdaj sem dobro tekmoval in upam, da bom takšne vožnje pokazal tudi na evropskem prvenstvu," je na novinarski konferenci razlagal izkušeni Nejc Žnidarčič.

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman znova združili moči Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić bosta znova združili moči. Foto: Facebook

Pri sprinterjih na mirnih vodah sta prvi imeni povratnica v čoln Špela Ponomarenko Janić in njena mlajša kolegica Anja Osterman, ki imata že nekaj medalj z največjih tekmovanj. Anja Osterman nam je zaupala, da jima gre s Špelo zelo dobro v čolnu in da že komaj čakata, da se začnejo tekmovanja. V moškem delu nas bo zastopal Jošt Zakrajšek, ki bi rad končno ujel olimpijsko kvoto.