Moški kot pravi rutinerji, dekleta so imela več težav #video

V četrtek so bile na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah kvalifikacije za moške kanuiste in kajakašice. Vsi trije kanuisti (Benjamin Savšek, Anže Berčič in Luka Božič) so se brez težav uvrstili naprej, medtem ko so imele kajakašice nekaj več težav. Naprej sta se uvrstili Eva Terčelj in Ajda Novak, medtem ko je Urša Kragelj nesrečno izpadla. V petek naše tekmovalce čakajo prve končne odločitve. Na sporedu bodo ekipne vožnje.

Kot prvi so se na progo podali kanuisti, kjer so nastopili Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič. Vsi trije so se skozi kvalifikacije uvrstili s prvo vožnjo, tako da so že kmalu zapustili prizorišče in se odpravili v hotel. Najbolje se je odrezal Benjamin Savšek. Ta je kvalifikacije končal na 3. mestu, Anže Berčič je bil sedmi, Luka Božič pa je bil na koncu 13.

Benjamin Savšek: Vseeno se moram zbrati

Lahko bi rekli, da je bila kvalifikacijska vožnja za našo trojico le formalnost. "Zadovoljen sem in moja vožnja je bila pod nadzorom. Vesel sem, da sem se uspešno uvrstil v polfinale in upam, da bo šlo le še na bolje," je uvodoma povedal Savšek, ki je priznal, da je imel pred uvodno vožnjo nekaj treme. "Vendarle je to prva večja tekma v letošnji sezoni. Pred štartom sem si rekel, da moram prebiti led in potem bo že samo od sebe steklo. Lahko rečem, da so kvalifikacije zame že rutina, a vseeno se moram zbrati, da ne naredim kakšne večje napake," je povedal 32-letni kanuist, ki ima visoka pričakovanja na petkovih ekipnih ekipnih tekmah.

Luka Božič: Prvi korak je vedno najtežji in tudi danes je bilo tako. Foto: Nina Jelenc Zelo sproščen po kvalifikacijah je bil Luka Božič. Primorski kanuist je z vode prišel z manjšo zamudo. Sodniki so preverili njegovo opremo, a je bilo vse v redu. Ali Luko takšne stvari kaj zmotijo? "Ne, niti ne. Pravila morajo biti, če ne bi se lahko vsak po svoje izmišljeval. Skratka, zame ta opravila niso nadležna," je uvodoma povedal Luka, ki je bil lani naš najboljši kanuist in je tako kot Savšek povedal, da se je tudi on na kvalifikacije dobro pripravljal.

"Prvi korak je vedno najtežji in tudi danes je bilo tako. Ves dan sem se pripravljal na kvalifikacijski nastop. Moram povedat, da mi nastop vseeno ni najbolje uspel, zato je bil tudi takšen zaostanek. Sicer sem s svojim veslanjem zadovoljen," je še povedal Božič. Najboljši čas je v kvalifikacijah dosegel Poljak Kacper Sztuba, drugi je bil Čeh Lukaš Rohan, tretji pa naš Savšek.

Eva Terčelj ima še rezerve. Foto: Nina Jelenc

Eva Terčelj v prvo, Ajda Novak z odlično drugo vožnjo v polfinale

S prvo kvalifikacijsko vožnjo se je v sobotni polfinale od naših uvrstila le Eva Terčelj. Ta se je kljub dotiku uvrstila na 14. mesto in si zagotovila sobotni nastop ter bila s tem zelo zadovoljna. "Druga vožnja je veliko bolj stresna. Sam princip tekme je bil pravilen. Nisem dosegla še najboljše hitrosti in imela sem tudi dotik. Naloga je opravljena in v petek gremo naprej," je povedala Terčeljeva, ki na petkovih ekipnih tekmah upa na najbolje.

Kaj Eva Terčelj pričakuje od ekipnih voženj?

Drugi tek je odlično odpeljala Ajda Novak, ki je polfinalno vožnjo ujela za rep. Ljubljančanka je v drugi kvalifikacijski vožnji zasedla Ajda Novak je za las ujela polfinale. Foto: Nina Jelenc 5. mesto. Ta namreč še vodi v nadaljnje tekmovanje. Zelo dobro je bila na progi Urša Kragelj, a je v zadnjih protitočnih vratih naredil napako, izpustila vrata in se tako poslovila od posamičnega tekmovanja. Med kajakašicami je bila najhitrejša Nemka Ricarda Funk, druga je bila Španka Maialen Chourraut, tretja pa je bila Čehinja Katerina Kudejova.

V petek so najprej na sporedu kvalifikacije za kanuistke in kajakaše. V popoldanskih urah bodo na sporedu še ekipne vožnje, ko bodo znane prve končne odločitve.