Jim bo Đokovića uspelo dovolj dobro pripraviti?

Prva bosta na igrišče Philippe-Chatrier stopila Diego Schwartzman in Rafael Nadal. Argentinec in Španec se že dobro poznata, saj sta do zdaj odigrala deset medsebojnih dvobojev. Statistika je močno na strani Nadala, ki je svojega tokratnega nasprotnika premagal devetkrat, medtem ko je 170 centimetrov visoki Schwartzman dobil le en dvoboj. Zmagal je pred kratkim na turnirju serije masters v Rimu, ko je v četrtfinalu kralja peska premagal v dveh nizih. Zagotovo se obeta zanimiv dvoboj.

Nič manj zanimivo ne bo med Novakom Đokovićem, prvim igralcem sveta, in Stefanosom Cicipasom. Statistika njunih medsebojnih dvobojev je veliko bolj izenačena. Do zdaj sta odigrala pet medsebojnih dvobojev, boljši izkupiček pa ima srbski teniški zvezdnik (3:2). Nazadnje sta igrala letos v Dubaju, kjer je bil po dveh nizih boljši Nole.

Pri Đokoviću se postavlja vprašanje, kakšno je njegovo zdravstveno stanje. V četrtfinalu smo videli, da je imel na začetku dvoboja kar nekaj težav z vratom in levo ramo. Ga bo njegovi ekipi uspelo dovolj dobro pripraviti za polfinalni obračun? Zadnje informacije so za zdaj spodbudne.

Djokovic practiced today and it went fine. There is optimism coming into the match with Tsitsipas, in regard to the neck pain. #RG20