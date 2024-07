Bo šlo pri Igi Swiatek tudi tokrat zlahka?

Iga Swiatek, ki je znana po svoji izjemni igri in moči, bo zagotovo pritegnila veliko pozornosti. Poljakinja se je do tretjega kroga turnirja prebila brez težav, tokrat pa ji bo nasproti stala Kazahstanka Julija Putinceva, ki jo je Poljakinja premagala v vseh štirih medsebojnih dvobojih. Vseeno pa je treba povedati, da se Swiatek na wimbledonski travnati podlagi ne znajde najbolje. Do zdaj se je najdlje prebila do četrtfinala.

Na osrednjem igrišču bosta igrali deseta nosilka Ons Jabeur in 21. nosilka Elina Svitolina. Jabeur je v zadnjih dveh letih dosegla finale Wimbledona, a še vedno čaka na svojo prvo turnirsko zmago na turnirjih za grand slam.

Zanimiv obračun se obeta tudi med Danko Caroline Wozniacki in Kazahstanko Eleno Ribakino, četrto nosilko turnirja.

Zanimivi dvoboji: Ons Jabeur (Tun, 10) - Elina Svitolina (Ukr, 21)

Iga Swiatek (Pol, 1) - Yulia Putintseva (Kaz)

Elena Ribakina (Kaz, 4) - Caroline Wozniacki (Dan)

Danielle Collins (ZDA, 11) - Beatriz Haddad Maia (Bra, 20)

Bernarda Pera (ZDA) - Jelena Ostapenko (Lat, 13)

