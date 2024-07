Bo Đokovićevo koleno zdržalo?

Spomnimo, da je Novak Đoković sredi OP Francije odpovedal nastope, potem ko si je poškodoval meniskus. Mnogi so dvomili, da se mu bo do Wimbledona uspelo vrniti. A Srb je prišel in povedal, da je pripravljen za največje napore.

Prvi test ga čaka v torek, ko bo njegov nasprotnik Vit Kopriva iz Češke, ki bo sploh prvič igral na glavnem turnirju na sveti travi. Igralca bosta prvič igrala med seboj.

Na osrednje igrišče bo stopil Andy Murray, dvakratni zmagovalec najprestižnejšega turnirja. Škot že nekaj časa ni v pravi formi, to je verjetno njegov zadnji turnir v Wimbledonu. Tokrat mu bo nasproti stal Čeh Tomas Machac. Igralca sta do zdaj igrala že dvakrat, oba dvoboja pa je dobil Čeh.

Prvič bo na sveto travo stopil tudi Aleksander Zverev, četrti nosilec turnirja. Njegov nasprotnik bo Roberto Carballes Baena.

Zanimivi dvoboji: Vit Kopriva (Češ) – Novak Đoković (Srb, 2)

Andy Murray (VBr) – Tomas Machac (Češ)

Roberto Carballes Baena (Špa) – Aleksander Zverev (Nem, 4)

