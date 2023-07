Slovenski teniški igralec osvojil turnir v Umagu

Slovenski teniški igralec Blaž Rola je na turnirju v Umagu prišel do uspeha kariere. Prvič je dobil turnir najvišje ravni, to mu je uspelo v dvojicah skupaj s Hrvatom Ninom Serdarušićem. V finalu sta po ogorčenem dvoboju s 4:6, 7:6 (2) in 15:13 premagala prva nosilca, Italijana Andreo Vavassorija in Simoneja Bollellija.