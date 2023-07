Nemec Zverev prvič v finalu po več kot enem letu

Nemec Alexander Zverev in Srb Laslo Đere sta finalista teniškega turnirja ATP v Hamburgu z nagradnim skladom 1,8 milijona evrov. Četrti nosilec Zverev je v polfinalu s 6:2 in 6:4 odpravil Francoza Arthurja Filsa, Đere pa je bil s 6:3 in 6:2 boljši od Kitajca Zhizhen Zhanga.

Nemec Alexander Zverev, trikratni polfinalist odprtega prvenstva Francije v Parizu, v zadnjem času kaže, da prihaja v formo po prisiljenem odmoru zaradi poškodbe. V finale se je uvrstil po več kot enem letu, zadnjič pa je turnir dobil novembra 2021, ko je bil najboljši na mastersu v Torinu.

Za 26-letnega domačina je to prvi finale v Hamburgu, sicer pa bo to skupno 31. finale zanj, pri čemer ima 19 turnirskih zmag. Laslo Đere ima na drugi strani dva naslova, zanj pa bo to peti finale in prvi letos.