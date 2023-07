V četrtfinalu Tamara Zidanšek nemočna

Dvoboj je trajal uro in 22 minut, nekdanja zmagovalka turnirja v Lozani (2021) Tamara Zidanšek pa je osvojila le dve od sedmih iger s svojim začetnim udarcem. Za finalno vstopnico se bo nepostavljena Madžarka Anna Bondar pomerila z Italijanko Elisabetto Cocciaretto, sicer drugo nosilko.

Petindvajsetletna slovenska tenisačica, ki na lestvici WTA zaseda 133. mesto, je nazadnje v četrtfinalu na najvišji ravni igrala aprila v Bogoti, ko je prav tako obstala med osmimi najboljšimi.

V Hamburgu za prvi naslov Rus in Akugue

Nizozemka Arantxa Rus in Nemka Noma Noha Akugue sta finalistki teniškega turnirja serije WTA v nemškem Hamburgu. Za Rus bo to pri 32 letih prvi finale na turnirjih WTA, prav tako pa za 19-letno Nemko, ki je sploh prvič zaigrala v glavnem delu žreba na turnirjih najvišje ravni. Sedmopostavljena Nizozemka je v polfinalu po dveh urah in pol ugnala Avstralko Dario Saville z 2:6, 6:3, 6:1. Akugue je ob svojem prvencu v glavnem delu žreba turnirja WTA takoj prišla do finala. V polfinalu je bila boljša od Rusinje Dijane Šnajder s 6:3, 6:3.

Lozana, WTA:



Četrtfinale:

Anna Bondar (Mad) - Tamara Zidanšek (Slo) 6:2, 6:0;



Hamburg, WTA:



Polfinale:

Noma Noha Akugue (Nem) - Dijana Šnajder (Rus) 6:3, 6:3;

Arantxa Rus (Niz/7) - Daria Saville (Avs) 2:6, 6:3, 6:1.