Tamara Zidanšek je v drugem krogu Lozane premagala Španko Saro Sorribes Tormo s 6:3 in 7:5 ter se prebila v četrtfinale, kjer bo igrala z Madžarko Anno Bondar. Dalila Jakupović je izgubila proti Romunki Ani Bogdan z 0:6, 7:5 in 3:6. Blaž Rola, ki na turnirju ATP v Umagu skupaj z domačinom Ninom Serdarušićem nastopa v konkurenci dvojic, pa se je že uvrstil v polfinale 562.815 evrov vrednega turnirja. Rola in Serdarušić sta namreč zgolj v razmaku nekaj ur odigrala dva dvoboja in zabeležila dve zmagi.

Tamara Zidanšek je v dvoboju s 87. igralko sveta povedla s 3:0, nato oddala svoj servis in za zmago v prvem nizu Španki še enkrat odvzela začetni udarec. Tesneje je bilo v drugem nizu, kje je Konjičanka povedla s 3:1, nato pa dopustila izenačenje. Pri vodstvu s 5:4 je imela slovenska tekmovalka prvo zaključno žogico, dve igri kasneje pa je pri vodstvu s 6:5 izkoristila tretjo in se po skoraj dve urah igre prebila naprej. Dobro formo je Tamara Zidanšek potrdila že v prvem krogu, kjer je izločila četrtopostavljeno Italijanko Lucio Bronzetti s 6:2 in 6:4.

Dalila Jakupović Foto: Sportida V drugem krogu turnirja v Švici je nastopila še ena Slovenka. Dvaintridesetletna Dalila Jakupović je bila v torek s 7:6 (11) in 6:2 boljša od Grkinje Valentini Gramatikopulu, v drugem krogu pa je bila tretje postavljena Romunka Ana Bogdan pretrd oreh. Romunka je Slovenki v prvem nizu zavezala kravato in ga dobila s 6:0. Drugače je bilo v drugem nizu, kjer je vsaka od igralk izgubila po en servis. Do izida 4:4 sta bili tekmovalki nato izenačeni, Romunka je povedla, nato pa si je na servis Slovenke priigrala tri zaključne žogice, a je Dalila našla rešitev in nato z izjemnim zaključkom celo dobila niz. V tretjem je Romunka, 39. igralka lestvice WTA, spet postavila stvari na svoje mesto in se po skoraj dveh urah in po veselila zmage. Tudi v tem nizu je imela Romunka za zmago tri začetne udarce, tretjo točko je osvojila.

Je pa Jakupovićeva v dvojicah v navezi s Črnogorko Danko Kovinić premagala japonsko-rusko dvojico Ero Hozumi/Irina Hromačeva, ki je sicer imela status drugih nosilk. Slovenka in Črnogorka sta slavili s 7:6 (4), 6:3. Blaž Rola pa je na turnirju v Umagu s hrvaškim soigrlacem Ninom Serdarušićem dvoboj proti Italijanu Marcu Bortollotiju in Nizozemcu Semu Verbeeku dobil s 4:6, 6:3, 10:8.

Blaž Rola v polfinalu dvojic v Umagu

Blaž Rola Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Sprva je slovensko - hrvaška naveza po preobratu s 4:6, 6:3, 10:8 dobila dvoboj proti Italijanu Marcu Bortollotiju in Nizozemcu Semu Verbeeku, ki so ga v sredo zvečer prekinili.

Nato pa je s 6:2, 3:6 in vnovič v podaljšani igri z 10:8 v četrtfinalu premagala še ekvadorsko - kazahstanski par Gonzalo Escobar - Aleksandr Nedovjesov.

Za vstop v finale se bosta Rola in Serdarušić pomerila z drugima nosilcema, s Francozoma Sadiom Doumbio in Fabienom Reboulom.

Izpad Rubljova, težave tudi za Ruuda

Andrej Rubljov Foto: Reuters Drugega nosilca Hamburda Andreja Rubljova je gladko s 6:2 in 6:2 premagal domačin Daniel Altmaier. Slednji je izkoristil slabo razpoloženje ruskega igralca, ki se je mučil že v prvem krogu, ko je proti Špancu Bernabeju Zapati rešil dve zaključni žogici tekmeca, in zmagal šele po podaljšanji igri tretjega niza. Tokrat je igral še slabše, delal neizsiljene napake, servis mu ni šel, prav tako pa ni imel pravega odgovora na tekmečeve začetne udarce. V obračunu si je priigral le dve žogici za odvzem servisa, obe v drugem nizu, a je tudi obe zapravil.

Posebej prepričljiv ni bil niti njegov prijatelj, prvi nosilec turnirja, Norvežan Casper Ruud, s katerim sta se iz Švedske v Nemčijo pripeljala skupaj z avtomobilom. Norvežan je dvoboj s Čilencem Cristianom Garinom slabo začel, izgubil prvi niz z 1:6, a v nadaljevanju vendarle popravil svojo igro in prišel do zmage. Uspešen pa je bil tretji nosilec, Italijan Lorenzo Musetti.

Hamburg, ATP:



2. krog:

Casper Ruud (Nor/1) - Cristian Garin (Čil) 1:6, 6:2, 6:2;

Lorenzo Musetti (Ita/3) - Jozef Kovalik (Slk) 3:6, 6:2, 6:4;

Arthur Fils (Fra) - Dušan Lajović (Srb) 7:5, 7:5;

Daniel Altmeier (Nem) - Andrej Rubljov (Rus/2) 6:2, 6:2;

Zhizhen Zhang (Kit) - Yannick Hanfmann (Nem) 4:6, 6:1, 6:4;



Umag, ATP:



2. krog:

Jiri Lehečka (Češ-1) - Dominic Thiem (AUT) 6:3, 7:5;

Roberto Carballes Baena (Špa/4) - Taro Daniel (Jap) 6:3, 6:1;

Stan Wawrinka (Švi/6) - Federico Coria (Arg) 7:5, 6:1;

Jaume Munar (Špa) - Fabian Marozsan (Mad) 6:4, 6:3;

Lorenzo Sonego (Ita/2) - Marco Cecchinato (Ita) 6:1, 7:6 (7).



Lozana, WTA:



2. krog:

Tamara Zidanšek - Sara Sorribes Tormo (Špa) 6:3, 7:5;

Ana Bogdan (Rom/3) - Dalila Jakupović (Slo) 6:0, 5:7, 6:3

Alize Cornet (Fra/7) - Jil Teichmann (Švi) 6:1, 1:6, 6:4;

Clara Burel (Fra) - Emma Navarro (ZDA/5) 6:3, 6:2;

Diane Parry (Fra) - Danka Kovinić (Črg) 6:4, 7:5.



Varšava, WTA:



1. krog:

Claire Liu (ZDA) - Yuan Yue (Kit) 7:6 (3), 3:6, 6:2;



2. krog:

Iga Swiatek (Ppol/1) - Claire Liu (ZDA) 6:2, 6:2;

Linda Noskova (Češ/8) - Viktoria Kuzmova (Slk) 6:3, 6:3;

Heather Watson (VBr) - Julija Hatouka (Blr) 6:2, 5:7, 6:1;

Lucrezia Stefanini (Ita) - Jodie Burrage (VBr) 6:4, 6:1;

Laura Siegemund (Nem) - Zhu Lin (Kit/4) 6:4, 6:4;

Rebecca Sramkova (Slk) - Karolina Muchova (Češ/2) 7:5, 3:6, 7:5;



Hamburg, WTA:



Četrtfinale:

Noha Akugue (Nem) - Martina Trevisan (Ita) 5:7, 6:4, 7:5;

Diana Shnaider - Bernarda Pera (ZDA/3) 6:1, 2:6, 6:4;

Daria Saville (Avs) - Jule Niemeier (Nem) 6:3, 6:2;

Arantxa Rus (Niz/7) - Eva Lys (Nem) 6:2, 6:2.