Andreja Klepač prišla do novega velikega uspeha, Aljaž Bedene v finalu Portoroža

Na turnirju ženskih dvojic je velik uspeh dosegla Andreja Klepač, ki je zmagala na turnirju v Cincinnatiju, v moškem polfinalu med posamezniki pa je Daniil Medvedev presenetljivo izločil Novaka Đokovića. Na teniškem turnirju v Portorožu sta v drugem polfinalu najmočnejšega teniškega turnirja v Sloveniji igrala prvi in tretji nosilec, Aljaž Bedene in Blaž Rola. Zmage se je veselil Aljaž Bedene, ki je zmagal z izidom 6:3 in 6:2. Njegov nasprotnik v nedeljskem finalu bo Norvežan Viktor Durasovic. Finale bo na sporedu v nedeljo ob 20.uri.

Portrorož, polfinale:



Aljaž Bedene (Slo, 1) - Blaž Rola (Slo, 3) 6:3, 6:2



Viktor Đurasović (Nor) : Constant Lestienne (Fra, 2) 3:6, 6:1, 6:1

Aljaž Bedene je za zmago potreboval slabo uro in pol. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prvi niz poln preobratov, a na koncu ga je dobil Bedene

Uvod prvega niza se je začel po notah Aljaža Bedeneta. Ljubljančan je Roli že v tretji igri odvzel servis in povedel z 2:1, a njegovo veselje ni dolgo trajalo, saj mu je Blaž že v naslednji igri vzel servis in izenačil na 2:2. V sedmi igri prvega niza je imel Bedene tri vezane žogice za "break". Trenutno naš najboljši igralec je izkoristil tretjo in povedel s 4:3. Te prednosti Aljaž ni zapravil. Nasprotno, v deveti igri je Roli odvzel še en servis in prvi niz po 37 minutah zasluženo dobil s 6:3.

Blaž Rola je še drugič v karieri izgubil proti Aljaž Bedenetu. Prvič sta igrala leta 2010. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po nerodnem padcu je Aljaž igral še bolje

Drugi niz je bil do tretje igre izenačen. V četrti igri je znova najprej udaril Aljaž Bedene in z odvzemom servisa povedel s 3:1. V peti igri drugega niza so portoroške tribune obnemele. Bedene je po nerodnem padcu obležal na igrišču in prosil zdravniško pomoč. Videti je bilo, da je imel težave z desnim kolenom.

Aljaž Bedene je v drugem nizu nekoliko nerodno padel, a se je k sreči vse skupaj končalo brez hujših posledic. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Po nekaj minutah se je naš najboljši igralec vendarle vrnil na igrišče, a je v tej igri izgubil igro na svoj servis in zapravil prednost "breaka". Očitno pa ta padec Aljaža vseeno ni zmedel, saj je po nekaj nepotrebnih napakah Blaža Role v šesti igri znova dobil igro na servis nasprotnika in povedel s 4:2. Tridesetletni Ljubljančan je nato potrdil "break" in povedel s 5:2. V osmi igri je Roli še enkrat vzel servis in se po slabi uri in pol veselil uvrstitve v finale, ki je zanj prvi v Portorožu.

"Moral sem se potruditi in verjetno sem odigral najboljšo tekmo v Portorožu. Dokazal sem, da če izvajam svoje udarce, če ne delam neumnih napak in če sem vseskozi motiviran, lahko igram zelo dober tenis. Tako se mislim lotiti tudi finala. Čestitke Đurasoviću za najboljši rezultat kariere. Hvala vsem, ki ste prišli na polfinalno tekmo. Lepo je videti takšno spodbudo in seveda je tudi lažje igrati. Lepo ste podprli slovenski tenis," je po zmagi povedal Bedene.

Loči ju 339 mest

Aljaž je namreč na turnirju v Portorožu do letos igral le enkrat. Leta 2013 se je prebil do polfinala, kjer je moral premoč priznati Gregi Žemlji, današnjemu trenerju Blaža Role. Trenutno najboljši slovenski teniški igralec ima lepo priložnost, da prvič zmaga domači turnir v Portorožu, potem ko ga v finalu čaka na lestvici ATP precej nižje uvrščeni igralec (429. mesto) Viktor Đurasović, ki je veliko presenečenje letošnjega turnirja. Bedene je trenutno uvrščen na 90. mesto.

Viktor Durasovic je prvi finalist turnirja v Portorožu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prvi finalist turnirja je postal Norvežan srbskih korenin

Pred dvobojem med Aljažem Bedenetom in Blažem Rolo je bil znan prvi finalist letošnjega turnirja v Portorožu. To je Norvežan srbskih korenin Viktor Đurasović, trenutno 429. igralec sveta. Ta je v polfinalu nekoliko presenetljivo po treh nizih (3:6, 6:1, 6:1) premagal lanskega zmagovalca portoroškega turnirja Francoza Constanta Lestiennea.

Foto: Getty Images

Andreja Klepač je v Cincinnatiju prišla do sedme lovorike

Na močnem turnirju v Cincinnatiju je za velik uspeh poskrbela naša Andreja Klepač, ki je v ženskih dvojicah v paru z Lucie Hradecka zmagala prestižni turnir. Slovensko-češka naveza je v finalu izidom 6:4 in 6:1 premagala Nemko Anno-Leno Groenefeld in Nizozemko Demi Schuurs. Za Klepačevo je to na največjih turnirjih že sedma lovorika med ženskimi dvojicami. Igralki sta za zmago prejeli 160 tisoč dolarjev (144 tisoč evrov)

Mladi Rus izločil Novaka Đokovića Foto: Gulliver/Getty Images

V polfinalu turnirja serije masers je za lepo presenečenje poskrbel Daniil Medvedjev. Mladi Rus je po treh nizih izločil Novaka Đokovića, prvega igralca sveta. Dvoboj se je končal z izidom 3:6, 6:3, 6:3. Medvedjev je do največje zmage v karieri prišel kljub izgubljenemu prvemu nizu. V drugem in tretjem je nato z napadalno igro obrnil potek srečanja in Srbu preprečil možnost igranja za 35. zmago na turnirjih serije masters. V finalu ga v nedeljo čaka Belgijec David Goffin.