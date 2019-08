Žemlja verjame v vrnitev Role, Bedeneta odločitev trenerja zelo presenetila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aljaž Bedene in Blaž Rola se bosta zvečer udarila za finalno vstopnico turnirja v Portorožu.

Aljaž Bedene in Blaž Rola se bosta zvečer udarila za finalno vstopnico turnirja v Portorožu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Danes ob 21. uri bodo gledalci v Portorožu priče drugemu slovenskemu polfinalu na najmočnejšem teniškem turnirju pri nas. Pomerila se bosta prvi in tretji nosilec, Aljaž Bedene in Blaž Rola.

Prvič sta se dva Slovenca srečala v polfinalu portoroškega challengerja v prvi izvedbi 2013, bila sta to Grega Žemlja in Aljaž Bedene. Zmage se je veselil prvi, ki je kasneje osvojil turnir in je, zanimivo, zdaj trener prav Blaža Role.

Grega Žemlja, slovenski rekorder po nastopih v reprezentanci za Davisov pokal, je bil tekom igralske kariere - lopar je postavil v kot 2017 prav na turnirju v Portorožu - pravi strup za Bedeneta. Dobil je šest od sedmih medsebojnih dvobojev.

Nič se ne da spremeniti čez noč

Žemlja je navdušen nad predstavami svojega varovanca. Prevzel ga je pred letom in pol, ko je bil 28-letni Ptujčan 150 mest nižje na lestvici ATP, kot bo zdaj po turnirju v Portorožu.

"Nobene stvari v športu ali tenisu se ne da narediti čez noč. Pri Blažu smo spremenili veliko stvari in mislim, da se učinki že kažejo. Najprej se je geografsko ustalil, saj je bil prej vedno razpet med celinami. Zdaj živi in trenira zgolj v Sloveniji. Nato smo se lotili fizične priprave in določenih malenkosti, predvsem kotov pri udarcih, ki jih kot levičar ni izkoriščal. Zadnje mesece delamo tudi na mentalni pripravi. Verjamem, da se je sposoben vrniti na mesta, ki jih je nekoč že zasedal," pravi Žemlja.

"Verjamem, da se je sposoben vrniti na mesta, ki jih je nekoč že zasedal," o svojem varovancu Roli pravi trener Grega Žemlja. Foto: Sportida

Bedene v Portorožu z Mlakarjem, v ZDA z Nemcem

Medtem ko je Rola, ki je bil leta 2015 na 78. mestu lestvice ATP (zdaj je 141.), v vzponu in, kot pravi, blizu življenjske forme, je Bedene prav pred turnirjem v Portorožu ostal brez trenerja, s katerim je bil skupaj od lanskega decembra. Ljubljančan Gorazd Gavrilov, sicer njegov dober prijatelj, ki ga je treniral že v mladih letih, mu je sporočil, da mu pogoste odsotnosti od doma ne godijo.

Aljaža Bedeneta, ki je pred turnirjem v Portorožu ostal brez trenerja, na Obali spremlja reprezentančni selektor Miha Mlakar, na US Opnu pa bo 30-letni Ljubljančan poskusil združiti moči z Nemcem Markusom Wislspergerjem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Bedeneta, zdaj 90. na lestvici ATP, pred letom in pol pa že 43. igralca sveta, v Portorožu spremlja reprezentančni selektor Miha Mlakar, na US Opnu pa bo 30-letni Ljubljančan poskusil združiti moči z Nemcem Markusom Wislspergerjem. Gre za nekdanjega trenerja Philippa Kohlschreiberja, nekoč 16. igralca na svetu, ki zdaj skrbi za prav tako Nemca Yannicka Madena (120.)

"Vedno sem imel dobro roko pri izbiri trenerjev. Resda me je odločitev Gorazda zelo presenetila, a ostajava prijatelja in verjamem, da bova v takšni ali drugačni obliki še sodelovala. Kar se tiče Markusa, morava videti, kako bova lahko funkcionirala; zaenkrat si bova dala rok do konca leta," pravi Bedene.

Na edinem dozdajšnjem dvoboju je zmagal Bedene. Foto: Grega Valančič/Sportida

Šele drugi dvoboj

Današnji dvoboj Bedeneta in Role bo šele njun drugi na turnirjih - srečala sta se le 2010, ko je zmagal Aljaž, stavnice pa kot favorita vidijo izkušenejšega in višje rangiranega Ljubljančana.

Po četrtfinalih je Blaž Rola nasmejan in dobre volje razlagal, da se nima koga bati, saj je zelo zadovoljen s svojo igro, in to ne le v Portorožu, ampak tekom sezone, Aljaž Bedene pa je skrušeno ugotovil, da si je morda privoščil malce predolg dopust in da njegova forma pred zadnjimi meseci sezone na trdih podlagah ni takšna, kot bi si želel.

