Teniški "enfant terrible" znova na delu

Teniški enfant terrible Nick Kyrgios je bil znova v ospredju zanimanja javnosti zaradi nešportnega obnašanja. Avstralec ne zna prenašati porazov. V drugem krogu teniškega turnirja ATP v Cincinnatiju pa je to le še enkrat znova potrdil. Ob porazu proti Rusu Karanu Hačanovu je razbil dva loparja in vrgel čevlje med občinstvo.

Hačanov je napredoval v naslednji krog v treh nizih s 6:7 (3), 7:6 (4), 6:2. Kyrgios se je Rusu zelo dobro upiral v prvih dveh nizih, v tretjem, ko mu več ni šlo tako dobro, pa je z burkaškim pristopom poskrbel za novo teniško farso, ko se je spustil v besedno izmenjavo z irskim sodnikom Fergusom Murphyjem.

Po izgubljenem drugem nizu se je odločil, da mu je dovolj, ter je sodnika obvestil, da se bo odpravil na stranišče. Vendar pa sodnik ni imel razumevanja za tenisačeve kaprice, češ da za to ni časa.

Avstralec sodnika ni upošteval in se je vseeno odpravil z igrišča ter je s seboj vzel dva loparja. Posnetek kaže, kako je šel skozi vrata ter jezo stresel nad loparjema. Vstopil je na hodnik slačilnic ter z vso močjo razbil loparja, tako da je vzel naprej prvega in ga z vso močjo udaril ob tla ter nato enako ponovil še z drugim loparjem, preden se je v trenutku obrnil in vrnil nazaj na igrišče.

Ves čas, ko je bil na igrišču, se je pritoževal in prepiral s sodnikom. Nato je le zaigral in dvoboj pripeljal do konca, vendar pa po koncu obračuna sodniku Murphyju ni segel v dlan ter je med občinstvo zalučal svoje čevlje, polomljena loparja pa podaril mladim navijačem.

"Je res velik talent, ampak včasih z glavo ni na pravem mestu. To je bil zahteven dvoboj, saj sem se moral res potruditi, da sem nekako le iztržil zmago," je dejal Hačanov in pohvalil tekmeca, kljub njegovim izpadom.

Zaradi izpadov že odpiral denarnico

Štiriindvajsetletni Avstralec, ki je svoj šesti naslov na turnirjih ATP osvojil pred dvema tednoma v Washingtonu, je prejšnji teden na turnirju ATP v Torontu poskrbel za negativno publiciteto, ko se je pritoževal, zakaj ni mogel imeti med dvobojem brisače bele barve.

Kyrgios, ki na računalniški svetovni jakostni lestvici ATP zaseda 27. mesto, je moral zaradi svojega vihravega značaja in nešportnega vedenja že odpreti denarnico. Nadzornik ATP na turnirju v Londonu ga je junija zaradi dveh incidentov kaznoval s plačilom 20.000 dolarjev.

Maja pa je bil diskvalificiran s turnirja v Rimu, ker je v navalu jeze zgrabil stol in ga zalučal po igrišču.

