Klepačeva v finalu Cincinnatija, Rola in Bedene bosta doma obračuna v polfinalu

Slovenija bo imela svojega predstavnika v finalu teniškega challengerja v Portorožu, ali bo to Aljaž Bedene ali Blaž Rola pa bo znano v soboto zvečer. Oba sta namreč uspešno opravila četrtfinalni nalogi in se bosta drugič v karieri zoperstavila za točke na profesionalnih turnirjih.

Blaž Rola, ki je tretji nosilec turnirja Zavarovalnice Sava, je v dobri uri igre premagal Rusa Romana Safiulina s 6:2 in 6:1, prvopostavljeni igralec 50.000 dolarjev vrednega turnirja pa je bil v pravi srhljivki in šele po dveh urah in 44 minutah boljši od Slovaka Lukasa Kleina s 6:3, 4:6 in 7:6 (4).

Slovenski polfinale bo najverjetneje tretji sobotni obračun na centralnem igrišču v Portorožu. Ob 17. uri bo najprej finale dvojic, nato se bosta pomerila branilec naslova Francoz Constant Lestienne in Viktor Durasovic z Norveške, ob koncu pa še Aljaž Bedene in Blaž Rola.

Aljaž Bedene se bo šele drugič pomeril z rojakom Rolo. Foto: Vid Ponikvar

To bo njun drugi medsebojni obračun na turnirjih, ob tem, da se prvega nihče od njiju ne spominja. Bilo je to davnega 2010 v četrtfinalu turnirja serije futures na pesku v Doboju v Bosni in Hercegovini, zmage v treh nizih pa se je veselil Bedene.

Andreja Klepač za naslov v Cincinnatiju

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je v paru s Čehinjo Lucie Hradecka uvrstila v finale dvojic na turnirju WTA v Cincinnatiju z nagradnim skladom 2,9 milijona dolarjev. Osmi nosilki sta v polfinalu s 7:6 (7) in 7:5 premagali češki sestrski par Karolina - Krystina Pliškova. Za naslov se bosta pomerili z nemško - nizozemsko dvojico.

V finalu bosta osmi nosilki loparja prekrižali s petima nosilkama, Nemko Anna-Leno Grönefeld in Nizozemko Demi Schuurs, ki sta bili v polfinalu boljši od ameriške dvojice Bethanie Mattek-Sands - CoCo Vandeweghe.

"Danes sva odigrali zelo težko tekmo. Čehinji sta zelo dobro servirali, zato sva morali biti osredotočeni na vsako točko posebej ter potrpežljivo čakati na priložnosti," je po dvoboju dejala Hradecka: "Mislim, da sva tekmo odigrali res vrhunsko in veseli sva, da bova zaigrali v finalu." Andreja Klepač bo v CIncinnatiju igrala za naslov v ženskih dvojicah. Foto: Guliver/Getty Images

Slovensko - češka dvojica je v prvem nizu rešila pet zaključnih žogic za niz, ko sta imeli češki identični dvojčici dve set-žogici v deseti igri, poleg tega sta v podaljšani vodili s 6:4 in 7:6.

"Tekma je bila zelo težka, a pokazali sva, da znava igrati pod pritiskom, da sva zelo močni. Ves čas dvoboja sva zadržali visoko raven tenisa, nisva popuščali in na koncu nama je uspelo," pa je po zmagi dejala 33-letna Koprčanka.

Đoković in Medvedev kot zadnja v finale

Na turnirju ATP v Cincinnatiju so znani vsi polfinalisti. Novak Đoković je za polfinalno vstopnico s 7:6 in 6:1 ugnal Francoza Lucasa Pouilleja. Srbu bo nasproti stal Rus Daniil Medvedev, ki je v četrtfinalu z 2:0 v nizih izločil rojaka Andreyja Rubleva.

V drugem polfinalu bosta igrala Francoz Richard Gasquet in Belgijec David Goffin. Prvi je z 2:1 strl Roberta Bautisto-Aguta, drugi je napredoval brez boja, saj je Japonec Yoshihito Nishioka zaradi bolezni predal srečanje. Novak Đoković se bo za finale udaril z Daniilom Medvedevom. Foto: Reuters

Tri Američanke v polfinalu, Osaka predala dvoboj

V ženski konkurenci se bosta za finale udarili prva nosilka Ashley Barty in Svetlana Kuznjecova ter Američanki Madison Keys in Sofia Kenin. Slednja je napredovala, potem ko je druga nosilka Naomi Osaka dvoboj sredi tretjega niza predala.

