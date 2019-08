Presenečenje v ZDA: Federer ni izgubil tako hitro že 16 let!

Najboljša slovenska teniška igralca se lahko srečata v soboto zvečer, če bosta v petek premagala naslednja tekmeca, ki sta vsaj na papirju precej močnejša kot današnja. Aljaž Bedene, ki je prvi nosilec turnirja, se bo v petek po 20. uri zvečer pomeril s Slovakom Lukasom Kleinom, tretjepostavljeni Blaž Rola pa po 18.30 z Rusom Romanom Safiulinom.

Gre za mlada igralca, enaindvajset ter dvaindvajsetletnika, ki sta v življenjski formi. Oba sta namreč prav prejšnji teden dosegla najvišji uvrstitvi v karieri. Klein je na 343. mestu, Safiulin pa na 233.

Rola si je zagotovil najmanj 130. mesto na svetu

V podobno vrhunski formi je tudi Blaž Rola. Na zadnjih petih challengerjih se je uvrstil vsaj v četrtfinale, od konca aprila letos pa je bila to njegova petindvajseta zmaga ob zgolj devetih porazih. Z uvrstitvijo v četrtfinale Portoroža si je zagotovil najmanj 130. mesto na svetu, kar je skoraj 140 mest višje kot je bil pred štirimi meseci.

"Čutim, da se približujem tisti formi izpred let, ko sem bil med najboljšimi osemdesetimi igralci na svetu. Seveda pa želim narediti še korak naprej in preseči tiste rezultate iz začetka kariere," je dejal Blaž Rola, ki tako visoko na lestvici ATP ni bil že skoraj štiri leta.

Bedenetov tekmec manj vešč in vidno nervozen

Precej boljšo igro kot v sredo je pokazal Aljaž Bedene. Delno zaradi tega, ker je bil tudi tekmec manj vešč in vidno nervozen, hkrati pa tudi zaradi dejstva, ki ga je Bedene sam omenil, da bo zagotovo napredoval iz dvoboja v dvoboj. Sasikumarja Mukunda iz Indije je ugnal v 56 minutah (6:2, 6:2).

"Precej bolje sem čutil žogo, tako da sem veliko bolj zadovoljen s svojo igro kot včeraj. Pomembno je, da odigram čim več tekem, da jih seveda tudi dobim, saj hočem izboljšati svojo igro na trdih podlagah. Do konca sezone je namreč še precej turnirjev na 'hardih' in tu moja igra ni tako suverena, kot bi si želel," je dejal Bedene, ki se je po dobre pol leta razšel s trenerjem Gorazdom Gavrilovom.

Aljaž Bedene: Precej bolje sem čutil žogo, tako da sem veliko bolj zadovoljen s svojo igro kot včeraj. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Portorožu Bedeneta spremlja reprezentančni kapetan Miha Mlakar, na odprtem prvenstvu ZDA, ki se bo konec avgusta začel v New Yorku, pa bo zanj skrbel 43-letni Nemec Markus Wislsperger, bivši trener Philippa Kohlschreiberja, ki zdaj vodi rojaka Yannicka Madena.

Kot je povedal 30-letni Ljubljančan, bo z Nemcem sodeloval na turnirjih, na katerih bo nastopal tudi Maden in se do konca leta odločil, ali je izbira prava. "Do razhoda z Gorazdom je prišlo na njegovo željo. Rekel je, da želi preživeti več časa doma in da se zadnje čase ni dobro počutil na turnirjih. Sem bil razočaran, ko mi je to povedal, a z Gorazdom ostajava prijatelja in mislim, da se bom še kdaj obrnil nanj za kakšen nasvet."

Največja in najbolj čustvena zmaga Rusa Roger Federer ni tako hitro izgubil vse od leta 2003. Foto: Reuters Mladi ruski teniški igralec Andrej Rubljev, ki se je na glavni turnir v Cincinnatiju uvrstil prek kvalifikacij, je poskrbel za veliko presenečenje. V 3. krogu je ugnal 17 let starejšega Švicarja Rogerja Federerja s 6:3 in 6:4. 21-letni Rubljev na jakostni svetovni lestvici zaseda 70. mesto, v zadnjih sezonah pa se je ukvarjal s številnimi zdravstvenimi težavami. ''To je moja največja in najbolj čustvena zmaga. Premagal sem resničnega prvaka in veliko legendo, ki se vsak dan sooča z ogromno pritiska,'' je dejal Rus, ki doživlja Federerja, sedemkratnega zmagovalca mastersa v Cincinnatiju, kot vzornika. Švicar že 16 let ni doživel tako hitrega poraza. Proti Rubljevu je ostal praznih rok v 62 minutah. Nazadnje je tako ekspresno izgubil leta 2003 v Sydneyju proti Francu Squillariju (54 minut). Andrej Rubljev je pred poldrugim letom na lestvici ATP zasedal že 31. mesto. Foto: Reuters ''Bil je odličen, ni mu pustil nobene možnosti. Obramba, napad, izjemni servisi. Bil je prisoten na vsem igrišču. Navdušil me je,'' je tekmecu čestital dolgoletni št. 1 na svetu. Rubljev se bo v četrtfinalu pomeril protin rojaku Daniilu Medvedevu.

Klepačeva že v polfinalu

V tretjem krogu se je od Portoroža poslovil argentinski Slovenec in nov slovenski reprezentant Tomas Lipovšek Puches. Po treh gladkih zmagah v kvalifikacijah in uvodnih dveh krogih je moral priznati premoč Rusu Artemu Dubrivniju, ki je slavil s 7:6 (3) in 6:3.

Andreja Klepač zelo uspešno nastopa v Cincinnatiju. Foto: Guliver/Getty Images

Andreja Klepač se je v paru s Čehinjo Lucie Hradecko uvrstila v četrtfinale dvojic na turnirju WTA v Cincinnatiju z nagradnim skladom 2,9 milijona dolarjev. Osmi nosilki sta bili v drugem krogu s 6:2 in 6:3 boljši od ukrajinsko - latvijske naveze Ljudmila Kičenok - Jelena Ostapenko.

Osmi nosilki sta nato napredovali v polfinale brez boja, saj sta prvi nosilki Tajvanka Su-Wei Hsieh in Čehinja Barbora Štrycova dvoboj predali. Slovensko - češka naveza se bo za vstop v finale pomerila s češkima identičnima sestrama dvojčicama, Karolino in Krystino Pliškovo.

