Avstralci prek Nizozemcev v polfinale Davisovega pokala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralci so prvi polfinalisti Davisovega pokala.

Avstralci so prvi polfinalisti Davisovega pokala. Foto: Guliverimage

Avstralija je do zmage prišla v igrah posameznikov. Tako Jordan Thompson kot Alex De Minaur sta se vrnila po zaostanku v nizih. Prvi je premagal Tallona Griekspoora s 4:6, 7:5 in 6:3, De Minaur pa Botica Van De Zandschulpa s 5:7, 6:3 in 6:4.

Avstralija se bo v polfinalu pomerila z zmagovalcem dvoboja med Španijo in Hrvaško, ki je na sporedu v sredo. V četrtek nato sledita še zadnja dva četrtfinala Italija - ZDA in Nemčija - Kanada.