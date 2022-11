V Malagi se začenja zaključni turnir Davisovega pokala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S četrtfinalnim dvobojem Avstralije in Nizozemske se bo v torek ob 16. uri v španski Malagi začel drugi del letošnjega zaključnega turnirja Davisovega pokala.

S četrtfinalnim dvobojem Avstralije in Nizozemske se bo v torek ob 16. uri v španski Malagi začel drugi del letošnjega zaključnega turnirja Davisovega pokala. V najstarejšem reprezentančnem teniškem tekmovanju naslova ne brani Rusija, ki zaradi ruske vojaške agresije nad Ukrajino do nadaljnjega ne sme nastopati v tem tekmovanju.

Prvi del zaključnega turnirja je sicer potekal med 13. in 18. septembrom, ko si je med 16 izbranimi vrstami nastop v izločilnih bojih izborilo osem ekip.

V Bologni je v skupini A Italija osvojila prvo mesto, Hrvaška je bila druga, sledili sta reprezentanci Švedske in Argentine. V skupini B je Španija v domači Valencii slavila pred Kanado, Srbijo in Južno Korejo.

V Hamburgu je domača Nemčija s tremi zmagami zasedla prvo mesto v skupini C. Za njo je bila druga Avstralija, brez mesta v izločilnih bojih pa sta ostali Francija in Belgija. Glasgow je gostil skupino D, na razočaranje domačih navijačev pa je Velika Britanija zasedla tretje mesto. Pred njo sta bili Nizozemska na prvem in ZDA na drugem mestu. Zadnji je bil Kazahstan.

Po uspešnosti prvo- in drugouvrščenih ekip se bodo za mesto v polfinalu poleg obračuna Nizozemska - Avstralija borile še Hrvaška - Španija, Nemčija - Kanada ter Italija - ZDA.

Na prvem obračunu bodo Avstralci stavili na Alexa De Minaura, Nizozemci, poleg Kanade edina reprezentanca, ki še ni zmagala v Davisovem pokalu, pa bo iskala presenečenje med posamezniki ter nato upala na uspeh med dvojicami, kjer jih bo vodil Wesley Koolhof, sicer najboljši na lestvici ATP v tej kategoriji.

Hrvati bodo poleg dvojice Nikola Mektić/Mate Pavić igrali še z Marinom Čilićem in Borno Ćorićem. Foto: Guliverimage

Zmagovalec obračuna se bo v polfinalu pomeril z boljšim iz dvoboja Španija - Hrvaška, ta bo v sredo. Tudi dvakratni zmagovalci Hrvati imajo tako kot Nizozemci v zaledju močno dvojico za obračun s Španijo. Ta bo oslabljena, saj ne bosta nastopila Rafael Nadal in Carlos Alcaraz. Hrvati bodo poleg dvojice Nikola Mektić/Mate Pavić igrali še z Marinom Čilićem in Borno Ćorićem. Pri Špancih bo veliko odvisno od Roberta Bautista-Aguta in Pabla Carreno-Buste.

Tretji polfinalni par sestavljata Nemčija in Kanada, na sporedu bo v četrtek. Kanadčani so eni izmed glavnih favoritov za končno zmago, saj bodo med posamezniki lahko računali na Denisa Shapovalova in Felixa Auger-Aliassima, medtem ko bo pri Nemcih manjkal Alexander Zverev, ki po natrganih vezeh v gležnju še ni pripravljen na največje napore.

Italijani bodo nastopili oslabljeni. Veliko bo odvisno od Lorenza Musettija in Lorenza Sonega. Foto: Guliverimage

Bodisi Nemčijo bodisi Kanado bo v polfinalu izzval še zmagovalec četrtkovega dvoboja Italija - ZDA. Italijani bi bili v Malagi zagotovo med favoriti, a na jug Španije prihajajo oslabljeni, poškodovana sta Jannik Sinner in Marco Berrettini.

Veliko bo tako odvisno od Lorenza Musettija in Lorenza Sonega, medtem ko bodo v vlogi favoritov Američani s Taylorjem Fritzem, Francesom Tiafoejem in Tommyjem Paulom. Reprezentanca ZDA pa presenetljivo ne računa na Rajeeva Rama, ki si je z Britancem Joejem Salisburyjem zagotovil zmago na nedavnem zaključnem turnirju v Torinu.

Polfinale bo na vrsti v petek in soboto, finale pa bo v nedeljo.

Rekorderji po naslovih v tem tekmovanju so Američani z 32, nazadnje pa so bili najboljši leta 2007. Sledijo Avstralci (28) ter Francozi in Britanci, ki so slavili desetkrat.